Um deles aceitou com uma condição... Inzaghi e Jesus respondem sobre a sucessão de Renard na Arábia Saudita

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, e o português Jorge Jesus, treinador do Al-Nassr, decidiram sua posição em relação à condução da seleção saudita no próximo período, sucedendo ao francês Hervé Renard.

O nome de Renard está associado à saída do cargo de técnico da seleção saudita, devido ao declínio nos resultados nos últimos tempos, bem como às negociações em andamento para que ele comande a seleção de Gana na Copa do Mundo de 2026.

O jornal saudita “Al-Kass” informou que Inzaghi e Jesus recusam a ideia de comandar a seleção saudita no momento, já que pretendem se concentrar no Al-Hilal e no Al-Nassr durante as últimas etapas da temporada atual.

No entanto, o técnico português não rejeitou a ideia de forma definitiva, tendo concordado, em princípio, em comandar a seleção saudita, mas com a condição de que isso ocorra no futuro, e não no momento.

Os dois treinadores disputam o título do Campeonato Saudita nesta temporada, com o Al-Nassr liderando a tabela com 67 pontos, três pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, a oito rodadas do fim da competição.