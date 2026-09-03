O Al-Nassr foi obrigado a perder jogadores durante a atual janela de transferências de verão, um deles em favor do rival tradicional Al-Ahli, diante das restrições financeiras impostas pela Liga Roshn.

O comitê de controle financeiro da Liga Roshn proibiu o Al-Nassr de fechar qualquer contratação no atual mercado de verão, com exceção do meio-campista português Samu Costa, do Real Mallorca, por causa da crise financeira que o clube enfrenta.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou que a liga aprovou uma nova movimentação do Al-Nassr, que consiste na renovação de contrato de seu ponta saudita Abdulrahman Ghareeb, após seu término ao fim da última temporada.

Porém, essa aprovação permanece condicionada ao sucesso do Al-Nassr em se desfazer de seu meio-campista Ali Al-Hassan, cujos serviços o Al-Fateh deseja obter.

O Al-Fateh, por sua vez, só poderá contratar o meio-campista do Al-Nassr por meio da venda de outro jogador, o lateral saudita Saeed Baatiyah, cujos serviços o Al-Ahli deseja fortemente obter.

O curioso é que Saeed Baatiyah era um dos alvos do Al-Nassr no atual mercado de verão, e esteve perto de ser incorporado em uma negociação de troca pela qual o goleiro internacional Nawaf Al-Aqidi passaria ao Al-Fateh, mas as coisas não se concretizaram no fim das contas.

E agora, o Al-Nassr se vê em uma situação difícil, na qual terá de aceitar não contratar Baatiyah e preferir sua transferência ao Al-Ahli, para que o Al-Fateh consiga incorporar Ali Al-Hassan e, em seguida, renovar o contrato de Abdulrahman Ghareeb.

Vale lembrar que Ghareeb assinou seu novo contrato com o Al-Nassr há bastante tempo, mas estava aguardando a aprovação do comitê de controle financeiro, algo que está prestes a acontecer.