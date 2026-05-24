Um criminoso de alto escalão preparou durante meses o sequestro de Marco van Basten, mas desistiu do plano por um motivo bizarro

Um importante criminoso italiano planejava sequestrar Marco van Basten, na época em que ele jogava pelo AC Milan. Foi o que revelou Giampaolo Manca, outro ex-criminoso, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.
A história envolve Renato Vallanzasca, um criminoso notório com quem Manca cumpriu pena na prisão por um longo período. Vallanzasca costumava confidenciar a ele detalhes sobre crimes e planos, conta Manca.
“Nós nos dávamos muito bem, porque ele, assim como eu, era torcedor do AC Milan”, diz Manca sobre a amizade. “Ele me confessou que havia preparado um plano para sequestrar Marco van Basten e exigir resgate.”
Durante meses, Van Basten foi “seguido” por Vallanzasca e seus homens. No fim das contas, o plano acabou sendo cancelado de última hora. “No fim, ele desistiu porque não queria dar satisfação ao Inter”, conta Manca.
Entre 1987 e 1995, Van Basten foi a estrela mundial incontestável do AC Milan, que, sob sua liderança, conquistou uma infinidade de títulos. Se o sequestro tivesse ocorrido, isso teria tido grandes consequências no âmbito esportivo. Vallanzasca não teve coragem de fazer isso.
Se Van Basten não tivesse esse status, o desfecho poderia ter sido diferente. “Vallanzasca era conhecido como um criminoso implacável, culpado de inúmeros assaltos à mão armada, assassinatos e sequestros. No total, ele foi condenado a quatro penas de prisão perpétua e 295 anos de prisão. Ele passou 52 anos na prisão”, explica o De Telegraaf.