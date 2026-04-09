Um contraste numérico notável... O número de cartões vermelhos do Barcelona suscita desconfiança em Madri

Dados estatísticos recentes revelaram uma grande diferença no saldo de expulsões, contabilizadas a favor ou contra os grandes clubes da La Liga, ao passar das competições nacionais para as europeias.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o Barcelona obtém grande vantagem na “La Liga”, com uma diferença de expulsões de [+31], totalizando 63 a seu favor contra 32 contra, ao longo das últimas 10 temporadas.

Isso contrasta claramente com a situação do Real Madrid, que apresenta um saldo negativo de [-1] no mesmo período, com 40 expulsões a seu favor e 41 contra.

O Atlético de Madrid, por sua vez, sofre com uma diferença ainda maior, de [-15], com 30 expulsões a seu favor contra 45 contra.

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E esse quadro muda completamente quando passamos para a Liga dos Campeões; onde o saldo do Barcelona se transforma em um saldo negativo de [-7], com 5 casos a seu favor contra 12 contra.

Por outro lado, o Real Madrid leva vantagem no Velho Continente com um saldo de [+10] (16 a seu favor e 6 contra).

O Atlético de Madrid também possui um saldo positivo de [+3] (13 a favor e 10 contra), o que levanta questões sobre as razões dessa diferença radical entre o campeonato nacional e o continental, segundo o jornal madrilenho “AS”.

O zagueiro do Barça, Pau Cubarsi, foi expulso na última partida da equipe, durante a derrota por 2 a 0 na quarta-feira passada contra o Atlético de Madrid, no Estádio Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.