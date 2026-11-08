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A regularidade de Waldemar Anton impressiona. Na vitória do BVB sobre o Elversberg, ele voltou a mostrar as qualidades que tanto agradam a Jürgen Klopp. Será que, por isso, um jogador do Bayern agora precisa temer por seu lugar na seleção alemã?

Três conclusões sobre a vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 (0 a 0) sobre o SV Elversberg. Além disso: a importante confiança em Felix Nmecha e um lance muito discutido que trouxe à tona a palavra indesejada da 9ª rodada da Bundesliga.

Waldemar Anton mostra por que encanta Klopp: ele vai tomar o lugar de um jogador do Bayern?

Quem prestou muita atenção às palavras do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, ao falar durante a semana sobre a convocação de sua segunda lista desde que assumiu o cargo, pode ter ficado atento ao tema dos zagueiros. "Os dois eram escolhas claras para mim", disse ele ao comentar a formação do elenco. Não se referia, porém, à dupla de Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck, que vinha sendo titular na seleção alemã, mas a Waldemar Anton e Malick Thiaw.

O jogador de 30 anos do Borussia Dortmund e o zagueiro do Newcastle United, cinco anos mais jovem, formaram a dupla de zaga de Klopp nos dois últimos jogos da seleção, contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0). "Eles foram incrivelmente bem, é preciso reconhecer", disse o treinador, elogiando expressamente Anton e Thiaw. Depois, explicou com mais detalhes em quais aspectos, extremamente importantes para ele e para sua forma de jogar, os dois se destacaram tanto.

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"Os zagueiros precisam, antes de tudo, defender, é claro. Essa é a principal tarefa deles. Mas, para jogar um determinado tipo de futebol, também é preciso estar disposto a jogar dessa maneira. Ou seja: se queremos pressionar lá em cima, mas os jogadores só se sentem confortáveis quando conseguem tocar a linha da própria área, temos um problema", afirmou Klopp. Com isso, quis dizer que Anton e Thiaw se mostraram ideais para sua proposta de defender com coragem.

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Na tarde de sábado, em um jogo complicado contra o Elversberg, que ficou recuado durante boa parte da partida, mas estava sempre à espera de contra-ataques graças às suas qualidades ofensivas, Anton voltou a dar uma demonstração disso. Foi o que fez não apenas nos 180 minutos pela seleção alemã contra a Sérvia e na Grécia, mas também, há meses, com a camisa do BVB, com uma regularidade impressionante.

BVB: Anton mostra as qualidades que mais impressionam Klopp

Repetidas vezes, Anton saiu da linha de quatro com coragem para impedir possíveis contra-ataques da equipe do Sarre. Tanto seu tempo de ação e sua capacidade de antecipação quanto sua habilidade nos duelos impressionaram. Outro ponto digno de nota: mesmo como último homem, Anton tomou inúmeras decisões certeiras e fez muitos bloqueios importantes.

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Além disso, Anton personifica muito bem o ideal de Klopp para uma linha defensiva que atua com coragem, tanto sem a bola quanto com ela. Ele encontra repetidamente passes verticais inteligentes, que tiram muitos adversários da jogada e chegam aos companheiros certos nos espaços certos para impulsionar o ataque.

Getty Images

É claro que Tah, do Bayern de Munique, já mostrou mais do que o suficiente que também defende com coragem e está sempre disposto a assumir algum risco. Ainda assim, não está decidido que Tah e Schlotterbeck, como antes da Copa do Mundo e, depois, antes da lesão do jogador do Dortmund, serão a dupla titular da zaga alemã também na fase final do torneio, na América do Norte.

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Até porque Tah, como se sabe, já não é titular absoluto no clube nesta temporada e, recentemente, chegou a perder a vaga para o concorrente Min-Jae Kim em um ou outro jogo importante. Anton, por sua vez, tem a vantagem de conhecer ainda melhor a parceria com Schlotterbeck, seu companheiro de clube e provável titular, já que os dois têm mais entrosamento. Resta, portanto, ver se a dupla de zaga do Dortmund também formará a zaga da seleção alemã na sexta-feira, na Sérvia.

Decisivo para o BVB: confiança de Kovac em Nmecha dá resultado

Advertido com cartão amarelo por uma falta tática pouco depois dos 20 minutos, Felix Nmecha precisou, dali em diante, tomar muito cuidado ao tentar conter as muitas transições rápidas do Elversberg. Não era nada improvável que ele voltasse a correr o risco de levar um cartão amarelo por outra falta tática.

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Por isso, a caminho do intervalo, o auxiliar técnico do Dortmund, Robert Kovac, foi questionado pela Sky se não seria sensato substituir o meio-campista, que corria o risco de ser expulso por um segundo amarelo. "Acho que ele é inteligente o suficiente para avaliar isso", desconversou o irmão do técnico Niko Kovac.

Uma confiança que, como se sabe, foi recompensada. Afinal, foi Nmecha quem se tornou o jogador decisivo para o BVB após o intervalo. Aos 55 minutos, depois de uma ótima jogada de Fabio Silva, ele finalizou com inteligência de cerca de 18 metros e superou o goleiro Nicolas Kristof, do SVE, com um chute rasteiro e colocado no canto próximo.

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Quinze minutos depois, Nmecha ampliou para 2 a 0 com outra finalização igualmente bonita, desta vez de uma distância um pouco maior (cerca de 25 metros). Graças aos dois gols do jogador da seleção alemã, o vice-líder conquistou uma vitória por 2 a 1 que já contava em obter, mas que exigiu muito esforço e foi extremamente importante na disputa à distância com o líder Bayern de Munique.

A importância de Felix Nmecha para o BVB: "Faz seus companheiros jogarem melhor"

Confiar que Nmecha agiria com inteligência suficiente para não receber outro cartão amarelo foi, portanto, a decisão certa de Kovac. Na coletiva após a partida, o treinador destacou o que o jogador de 26 anos ofereceu mais uma vez ao Dortmund, além dos dois gols: "Com sua presença, sua dinâmica, sua técnica", ele é de enorme importância para o BVB, explicou o croata. "Ele consegue resolver muitas situações muito rapidamente com seus giros de corpo. Isso faz seus companheiros jogarem melhor."

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E, como Nmecha está apenas chegando à melhor idade para um jogador de futebol, ou, como diz Kovac, à "idade de desempenho máximo", o autor dos dois gols na tarde de sábado ainda "tem margem para melhorar". O Borussia sentiu sua importância nos cinco jogos da liga que ele perdeu por lesão na temporada passada. "Ali já deu para ver que nosso jogo ficou um pouco travado", lembrou Kovac. "Com ele, temos uma dimensão completamente diferente. Por isso, estou feliz que ele esteja aqui."

Getty Images

Embora Nmecha já tenha passado por um ou outro momento de queda nesta temporada e, às vezes, tenha parecido um pouco cansado, Kovac não quer abrir mão dele, tamanha a influência que passou a ter no BVB. "Pelo talento e pela técnica, ele é um dos melhores meio-campistas do mundo", elogiou também o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, após a vitória sobre o Elversberg, à Sky. "Se ele ainda acrescentar finalizações como as de hoje — porque capacidade para chutar ele tem —, não há muitos melhores do que ele."

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Gregor Kobel, goleiro do BVB, quis reivindicar uma pequena parcela de mérito pelo fato de Nmecha ter mandado a bola para as redes a 124 km/h em seu segundo gol. "É o Felix, o que se pode dizer? Um jogador de classe mundial", elogiou o suíço em entrevista ao canal do Borussia no YouTube. Depois, acrescentou, sorrindo: "Talvez ele acerte chutes assim porque eu sempre exijo muito dele nos treinos."

A palavra indesejada da rodada: "ponto de contato"

Antes de tudo: é, evidentemente, muito lamentável que o capitão do Elversberg, Lukas Pinckert, tenha machucado o tornozelo em um dos lances mais discutidos desta rodada da Bundesliga e precisado ser substituído antes do fim do jogo contra o Borussia Dortmund (aos 37 minutos).

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Ainda assim, é preciso dizer: o árbitro Harm Osmers acertou plenamente ao não mostrar o cartão vermelho para Daniel Svensson, do Dortmund, nesse lance. Sim, o sueco atingiu em cheio o tornozelo de Pinckert com as travas da chuteira. Portanto, segundo as regras, o chamado "ponto de contato" indicava uma expulsão. Mas usar o "ponto de contato" como critério decisivo para determinar se uma falta deve ser punida com vermelho é uma distorção surgida desde a introdução do VAR, que simplesmente não leva em conta a dinâmica do jogo em lances como esse. Ainda mais porque não havia o menor sinal de má intenção por parte de Svensson.

Se, por exemplo, Pinckert estivesse conduzindo a bola, tivesse feito um passe e Svensson, ao tentar desarmá-lo com um carrinho, o atingisse como fez na tarde de sábado, quando a bola já estivesse longe, seria, é claro, cartão vermelho. Mas, no lance em questão, a dinâmica foi completamente diferente: Svensson queria alcançar com o pé esquerdo um passe de Carney Chukwuemeka para desviar a bola ao meio da área. Para isso, o lateral-esquerdo do BVB deu um carrinho e, ponto decisivo, tinha, sim, chance de chegar à bola.

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Pinckert se antecipou, tocou de leve na bola e a afastou. Em questão de centésimos de segundo, a ação de Svensson, que pretendia alcançar a bola, inevitavelmente fez com que ele atingisse Pinckert. O sueco simplesmente já não tinha como recuar, e é claro que foi muito infeliz o fato de o jogador do Elversberg ter se machucado no lance. Mas o que Svensson deveria ter feito? Sem qualquer intenção de atingir o adversário e levando em conta a dinâmica do lance, é uma falta passível de amarelo, mas não de vermelho.

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E, mais uma vez, sobre a palavra indesejada "ponto de contato": ao rever o lance várias vezes na tela, ou até em câmera lenta, o contato no tornozelo, considerado isoladamente, é claro que parece justificar o vermelho. Mas avaliar dessa forma lances que podem levar a uma expulsão, deixando completamente de lado sua dinâmica, não pode ser do interesse do futebol.

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O campeão mundial Mats Hummels, por coincidência, teve a mesma opinião em janeiro, quando Svensson recebeu o cartão vermelho por uma ação semelhante no jogo do Dortmund contra o Tottenham Hotspur pela Champions League. "É infeliz, mas é assim que a arbitragem vem marcando atualmente. Para mim, não é cartão vermelho. É um cartão vermelho clássico de imagem congelada, que, considerando como o lance se desenrolou, não justifica uma expulsão", disse Hummels na ocasião, como comentarista da Prime Video.

Uma avaliação que poderia ser aplicada exatamente da mesma forma ao lance de Svensson no sábado. Enquanto isso, no estúdio da Sky, o episódio provocou uma discussão acalorada entre outros dois ex-jogadores. "O Svensson nem vê o Pinckert. Ele não alcança a bola por dois centímetros, quer jogar a bola. Ele não vê nem o adversário nem qualquer outra coisa, só quer jogar a bola […] É uma sequência de ações, são coisas que acontecem no futebol", afirmou Dietmar Hamann, para quem Osmers acertou em cheio ao não mostrar o vermelho. Patrick Helmes, porém, tinha a opinião contrária.

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"O ponto de contato não poderia ser mais claro, o risco de lesão não poderia ser maior. Que ele não queria fazer isso, nisso eu concordo com você, Didi. Mas eu também não queria fazer muitas coisas e acabei fazendo errado", disse Helmes, ex-atacante da seleção alemã. Hamann, também ex-jogador da seleção, rebateu com uma referência à palavra indesejada da noite: "Você já se desqualificou ao usar a expressão ponto de contato."

O próprio árbitro Osmers, por sua vez, afirmou depois à Sky que, ao ver as imagens e seguindo as regras atuais, poderia, sim, ter mostrado o vermelho. É bem possível que o tivesse feito se o VAR tivesse entrado em contato e o chamado ao monitor. Para o bem do futebol, foi bom que Patrick Hanslbauer tenha permanecido em silêncio na central do VAR em Colônia.