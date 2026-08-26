Isso é o que aponta uma reportagem da Sport Bild. No amistoso contra o RB Leipzig (3 a 1), em meados de agosto, Musiala caiu no gramado pela primeira vez, e a opinião pública ainda não sabia naquele momento nada sobre sua condição, uma disfunção neurológica que provoca as chamadas ausências.

Segundo a Sport Bild, dois dias após o jogo contra o Leipzig houve uma reunião na sede administrativa do Bayern, na Säbener Straße, na qual o diretor esportivo Max Eberl, o diretor Christoph Freund, Musiala, sua equipe de gestão e um dos médicos responsáveis pelo tratamento discutiram como lidar com a situação dali em diante. Os responsáveis pelo clube recordista já sabiam da doença de Musiala durante toda a última temporada e, de acordo com a reportagem, sugeriram tornar pública agora a questão de saúde do meia.

Como Musiala ainda não estaria pronto para isso, aparentemente chegou-se ao compromisso de que o jogador de 23 anos informaria o público assim que desmaiasse pela segunda vez durante uma partida. Isso aconteceu afinal apenas um dia depois, no amistoso contra o 1. FC Heidenheim (4 a 2), e o comunicado publicado por Musiala no Instagram imediatamente depois foi redigido por ele em acordo com o clube.

Ligação de Jürgen Klopp aparentemente impressionou Jamal Musiala

Entre outros, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, entrou em contato com Musiala por telefone, segundo a Sport Bild. Klopp teria garantido apoio total à estrela do Bayern e dito a ele que é uma peça central de seus planos para a seleção alemã. Musiala teria ficado impressionado com a conversa com seu novo treinador da seleção, diz a reportagem.

Enquanto isso, a reportagem também trouxe detalhes sobre o contrato de Musiala. Quando ele assinou o vínculo, que deve lhe render cerca de 25 milhões de euros por ano, em fevereiro de 2025, as ausências ainda não haviam ocorrido. Por isso, o documento também não contém cláusulas especiais nem resguardos relacionados a isso.

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O fato de Musiala ter desmaiado contra Leipzig e Heidenheim se deveu, por sua vez, à redução da medicação para o tratamento de sua doença após a Copa do Mundo. "Ele reduziu um pouco, agora precisamos aumentar um pouco de novo", explicou Eberl recentemente, afirmando que a medicação seria reajustada após os acontecimentos assustadores. Até que a nova dose faça efeito, podem se passar até 14 dias, motivo pelo qual Musiala atualmente não participa do treino com o grupo e faz apenas trabalhos individuais.

Quando Jamal Musiala poderá voltar a jogar pelo Bayern?

Segundo a Sport Bild, Musiala não é opção para o elenco na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, na sexta-feira. Um retorno oito dias depois, na 2ª rodada, contra o FC Schalke 04, já seria mais provável, diz a reportagem. A primeira convocação da seleção alemã feita pelo novo técnico Klopp será anunciada em 17 de setembro; até lá, Musiala pode já ter retornado aos jogos oficiais.

O jogador da seleção alemã está, por sua vez, muito feliz com a forma como o Bayern está lidando com sua situação difícil, segundo a Sport Bild. Além disso, recentemente houve uma conversa pessoal com o técnico Vincent Kompany, na qual ele lhe transmitiu o seguinte: Musiala nunca esteve tão bem desde a chegada de Kompany ao cargo, em 2024. Isso também combina com declarações públicas recentes do treinador belga: "Eu sei que ele deu um enorme passo à frente neste verão. Olhem os minutos que ele jogou. Ali ele fez coisas que não estavam no mesmo nível dos nossos melhores jogadores, mas um nível acima. Não víamos Jamal assim desde a lesão contra o Paris", destacou Kompany.

A Sport Bild também relata que Musiala vem sendo acompanhado por uma câmera fora de campo há vários meses. Disso deve surgir um documentário sobre o mágico da bola, embora a reportagem não traga informações mais detalhadas sobre onde ou quando será lançado.