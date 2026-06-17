"Um comportamento estranho"... O segredo por trás da decisão do Canadá de impedir a entrada de Thomas Party em seu território

Uma reportagem divulgada hoje, quarta-feira, revelou o motivo pelo qual o Canadá se mantém firme na decisão de impedir que Thomas Partey, jogador da Gana, entre em seu território e participe da Copa do Mundo de 2026.

A seleção de Gana estreia na Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Panamá em Toronto, na madrugada de amanhã, quinta-feira.

O meio-campista Thomas Partey não estará entre os “Estrelas Negras” nessa partida, já que o ex-jogador do Arsenal foi impedido de entrar no Canadá devido a um processo judicial em andamento contra ele no Reino Unido, onde será julgado sob a acusação de estupro.

No entanto, a BBC (Broadcasting Corporation Britânica) revelou recentemente novas informações sobre o caso.

Segundo a BBC, Partey foi impedido de entrar no Canadá por ter prestado declarações falsas às autoridades canadenses, alegando que não havia sido preso nem enfrentava qualquer acusação criminal.

As autoridades canadenses, que rejeitaram o pedido do governo ganês para permitir a entrada temporária de Partey para assistir à Copa do Mundo, afirmaram que “o requerente não revelou que enfrenta várias acusações criminais de agressão sexual no Reino Unido”.

Partei se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de abuso sexual, relacionadas a denúncias apresentadas por quatro mulheres diferentes entre os anos de 2020 e 2022, e deve comparecer ao tribunal no próximo ano.

Vale lembrar que Partey, que atualmente joga pelo clube espanhol Villarreal, disputou mais de 50 partidas pela seleção de Gana desde sua estreia, em junho de 2016.