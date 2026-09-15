Segundo informações do Sport1 , as atuações do colombiano neste início de temporada estariam causando "estranheza". Isso porque Diaz chamou atenção principalmente pelas grandes chances desperdiçadas.

O 0 a 0 contra o Schalke 04 já teria causado descontentamento na cúpula do Bayern, embora não tenha sido apenas a Diaz que faltou frieza na frente do gol para superar o goleiro do S04, Loris Karius. Na apertada vitória por 2 a 1 sobre o Elversberg no último domingo, o ponta esquerda desperdiçou outra chance claríssima, o que também deixou o companheiro Josip Stanisic furioso.

Com o placar em 1 a 1, aos 67 minutos, Diaz foi muito bem acionado por Michael Olise na área adversária, mas primeiro dominou mal a bola e depois tentou empurrá-la para a rede de calcanhar. A finalização direta provavelmente teria sido a melhor opção. Era isso, ao que tudo indica, que Stanisic também esperava, já que, como mostraram as câmeras de TV, ele já havia erguido os braços para comemorar antes mesmo da malograda tentativa de efeito de Diaz. Depois da chance perdida de recolocar o time em vantagem, a raiva ficou estampada em seu rosto, antes de o internacional croata esbravejar e golpear o ar.

Harry Kane, que estava à direita de Diaz e, em caso de passe antes do toque de calcanhar, provavelmente só precisaria empurrar para o gol vazio, também não gostou nada da jogada. O inglês deixou isso bem claro ao seu companheiro de ataque na sequência, antes de ele mesmo marcar o 2 a 1 cinco minutos depois, com um chute girando sobre o marcador.

Bayern de Munique: quantas grandes chances Luis Diaz já desperdiçou?

Para Diaz, segundo o portal de estatísticas FotMob, já foi a sexta grande chance desperdiçada em três partidas da Bundesliga. Também na Liga dos Campeões (Bödo/Glimt) e na Copa da Alemanha (VfL Osnabrück), seu nome poderia, ou até deveria, ter aparecido no placar. Seu único gol na temporada até aqui foi marcado na rodada de abertura, contra o Stuttgart, fechando o placar em 5 a 1, depois de já ter desperdiçado duas chances claríssimas.

Já em sua temporada de estreia após a transferência do Liverpool, ele chegou a carregar a fama de desperdiçar chances em série, antes de Diaz virar a chave e se transformar em um dos atacantes mais perigosos da Europa, com 26 gols e 23 assistências. Por conta de seu rendimento excelente ao longo de quase toda a temporada, o diretor esportivo Max Eberl se mostrou otimista após o jogo contra o Elversberg de que Diaz poderá virar a chave novamente em breve.

"Sou eu, como ex-zagueiro que nunca marcou um gol (nenhum gol em 104 jogos da primeira e 111 da segunda divisão por Bochum, Fürth e Gladbach; nota da redação), quem vai dizer ao Lucho Diaz como ele deve fazer para marcar melhor? No momento, Lucho não está com o momento a favor", disse Eberl, antes de enfatizar: "Hoje desperdiçamos algumas chances. Em algum momento, ele também vai voltar a se soltar."