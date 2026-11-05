"Eu estava procurando por ele", disse Niko Kovac, que queria mandar Carney Chukwuemeka procurar Konstantinos Karetsas. "De repente, ele apareceu", prosseguiu o técnico do Borussia Dortmund à DAZN. Assim, conseguiu colocar o grego em campo no lugar de Serhou Guirassy, que havia machucado a coxa.

Karetsas já havia contado que, quando Guirassy precisou sair, estava no banheiro. Para o BVB, foi uma feliz coincidência que o recém-contratado tenha voltado a tempo e entrado cedo em campo na importantíssima vitória por 2 a 1 em casa sobre o Real Betis, pela 4ª rodada da Champions League.

Após o apito final, a UEFA lhe deu o troféu de melhor em campo. "Fabio Silva merecia o prêmio. Ele marcou um gol e deu uma assistência", disse Karetas, cujo chute rasteiro com o forte pé esquerdo garantiu o 2 a 1. Foi seu primeiro gol pelo BVB.

Não foi só nesse gol que ficou claro o quanto Karetsas acrescenta ao jogo do Borussia, como mostrou na noite de quarta-feira, e o quanto ainda pode acrescentar no futuro. O jogador de 18 anos, que faz aniversário daqui a duas semanas, esbanja criatividade e prazer em jogar. Tem uma técnica excelente e, com todos esses atributos, pode criar muitos lances surpreendentes.

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Konstantinos Karetsas é "como um coelho" no BVB

Foi o que aconteceu no lance do 2 a 1: Karetsas recebeu a bola de Silva, cortou imediatamente para o lado e, contrariando a expectativa, puxou ligeiramente para dentro. Depois, finalizou por entre as pernas do defensor adversário, que encobriu a visão do goleiro. Foi o suficiente para pegar no contrapé Alvaro Valles, que até então havia se destacado com várias grandes defesas.

"Deu para ver que Kosta é um jogador muito bom. Não só porque marcou o gol, mas também porque está sempre dando bons cortes. Como um coelho", disse Kovac. "É difícil marcá-lo. Ele dá muitos bons dribles com pedaladas. Trouxe muita energia. Também achei que ele e Fabio se entenderam muito bem no ataque. Gostei disso."

O próprio Karetsas disse que, dadas as circunstâncias de sua entrada, não recebeu instruções do técnico do Dortmund. "Simplesmente joguei do meu jeito, eles me deram muito espaço", explicou o jogador, que soma 14 partidas pela seleção. Seu início no BVB foi prejudicado pelos problemas circulatórios que teve contra o Villarreal e por uma lesão no ligamento lateral no jogo fora de casa contra o Union Berlin, que o fizeram perder quatro partidas ao todo.

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Konstantinos Karetsas é o jogador de ataque que faltava ao BVB

Houve ainda a adaptação após a mudança do Genk para o Dortmund. "A maior diferença entre a liga belga e a Bundesliga é a exigência física", disse. "Definitivamente, ainda estou me adaptando a isso e posso continuar melhorando. Não acho que tenha precisado de tempo para me adaptar em termos de futebol."

De forma alguma. Karetsas fará bem ao clube da Vestfália. O que ele mostrou até agora já basta para chegar a essa conclusão. Até porque um jogador de ataque tão criativo e sem medo de arriscar vinha fazendo muita falta ao clube.

Kovac chegou a lhe dar uma espécie de carta branca, algo nada habitual para o treinador. Mas, como Guirassy provavelmente ficará fora pelo menos do jogo da liga contra o Elversberg, daqui a três dias, a escalação de Karetsas é, naturalmente, muito provável.

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A situação de Ethan Nwaneri pode ficar ainda mais difícil no BVB

"Por isso, ele provavelmente será titular nos próximos jogos, enquanto Serhou não estiver disponível", disse Kovac. Mas o técnico pareceu perceber que havia revelado algo que, ao contrário de seu costume, normalmente não revela. Então, ressaltou: "Provavelmente, ainda não sei. Vamos ver." Karetsas, por sua vez, está pronto para mais: "Estou me sentindo bem e estou saudável."

Para Ethan Nwaneri, porém, essas não são boas notícias. O retorno de Karetsas, que já havia dado a assistência para o gol do empate tardio por 2 a 2 ao entrar no decorrer do jogo em Munique no último fim de semana, deve tornar ainda mais difícil para o jogador emprestado pelo FC Arsenal voltar ao time.

O inglês havia sido titular em quatro jogos consecutivos da liga e, nesse período, também entrara cedo em outras duas partidas, entre elas a já mencionada contra o Villarreal, quando Karetsas teve o problema circulatório. Mas o saldo do jogador de 19 anos foi nulo. Lances promissores e chances de gol se alternaram com atuações discretas.

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Ethan Nwaneri perdeu espaço na hierarquia do ataque do BVB

Portanto, não foi surpresa que Kovac o tirasse do time titular. Nos últimos cinco jogos oficiais, Nwaneri ficou no banco e, contra o Betis, só entrou nos acréscimos. A partida contra o Bayern foi ainda mais amarga para ele.

Em Munique, Kovac colocou Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva e até Samuele Inacio, que vinha recebendo poucas oportunidades. Todos são jogadores de ataque, assim como Nwaneri, que ficou fora durante os 90 minutos pela primeira vez desde que chegou ao Dortmund. No momento, ele caiu para trás de Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka e também Sabitzer na disputa pelas posições atrás do centroavante.

Os Gunners certamente não verão isso com bons olhos, já que o empréstimo anterior de Nwaneri ao Olympique de Marseille, no segundo turno da temporada passada, foi um grande fracasso. Segundo informações, o clube londrino tem uma cláusula que lhe permite chamar o jogador de volta no inverno, desde que avise o BVB com antecedência. Isso pouparia ao Borussia até cinco milhões de euros.

A agradável noite de quarta-feira para o Dortmund pode ser um ponto de virada para os dois: Karetsas convenceu, mostrou muita vontade de jogar e começa a despontar como possível peça-chave do BVB. Ao mesmo tempo, Nwaneri está ficando completamente para trás na disputa por espaço e deixa dúvidas. Neste momento, ele é, de certa forma, o único perdedor no Borussia.

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