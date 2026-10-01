Quem ouve o nome Girondins Bordeaux não pensa apenas em muita tradição e romantismo no futebol, mas também em um clube que um dia esteve entre os maiores e mais bem-sucedidos da França. Pensa em Zinedine Zidane, que se tornou jogador da seleção em Bordeaux nos anos 1990, perdeu com o Girondins a final da Copa da Uefa de 1996 para o Bayern de Munique e depois se transferiu para a Juventus de Turim.

Pensa no último time campeão, em 2009, com o genial armador Yoann Gourcuff, por um curto período até apontado como herdeiro de Zidane, que levou o Girondins, treinado pelo ícone defensivo Laurent Blanc, ao sexto e, por pelo menos ainda muito, muito tempo, último título francês. Na temporada seguinte, o Bordeaux chegou até às quartas de final da Liga dos Campeões.

Isso aconteceu há pouco mais de uma década e meia. A realidade em que o Girondins Bordeaux se encontra em 2026 é: futebol regional em vez de elite europeia. O orgulhoso clube da metrópole no sudoeste da França afundou até a sexta divisão - ou melhor dizendo: o Bordeaux gostaria de disputar a Regional 1, a sexta categoria do país, comparável à Verbandsliga.

Quando Gerard Lopez assumiu o Girondins Bordeaux?

Mais sobre os bastidores depois; primeiro, sobre um dos principais responsáveis. É claro que não seria justo atribuir a Gerard Lopez toda a culpa pela queda sem precedentes do hexacampeão. Mas foi com a entrada do empresário luxemburguês-espanhol no verão de 2021, no então ainda clube da primeira divisão, que a triste espiral descendente do Bordeaux realmente começou para valer. E o mais assustador: o nome de Lopez também está diretamente ligado à derrocada de outros dois clubes tradicionais. O Royal Excel Mouscron, da Bélgica, já nem existe mais. E no Boavista Porto, campeão português de 2001, também já não se joga atualmente, após uma queda fatal até a quinta divisão.

Nesse cenário, o Lille pode até se considerar sortudo. Os franceses carregam, de certa forma, o selo de único clube que sobreviveu sem danos a uma aquisição por Gerard Lopez e que ainda hoje está onde já estava antes. No início de 2017, o Lille foi o primeiro clube no qual o empresário investiu. No LOSC, seu período à frente esteve longe de terminar de forma tão devastadora quanto em seus três projetos seguintes, mas Lopez também não se mostrou ali um complemento saudável para o clube.

"Ele tem o perfil ideal para ter sucesso com o Lille", disse Michel Seydoux, então presidente do clube havia quase 15 anos, ao depositar grandes esperanças na venda para Lopez. Após sua entrada, Lopez contraiu um empréstimo de 225 milhões de euros junto à empresa americana de investimentos Elliott Managements, que depois não pôde ser pago dentro do prazo. No fim de 2020, Lopez teve de sair e deixou ao Lille uma montanha de dívidas, que os franceses conseguiram quitar graças a vendas caras de estrelas como Nicolas Pepe (por 80 milhões de euros para o Arsenal), Victor Osimhen (por 78,9 milhões de euros para o Napoli) ou Gabriel (por 26 milhões de euros para o Arsenal).

Como Gerard Lopez ficou rico?

Lopez, que no passado participou da venda bilionária do Skype, também foi dono da antiga equipe de Fórmula 1 Lotus entre 2010 e 2015. Também ali seu envolvimento terminou em desequilíbrio financeiro, e ele teve de vender. No futebol, no verão de 2020, quando o fracasso no Lille já era previsível, ele voltou os olhos para a próxima empreitada e comprou participação no Royal Excel Mouscron. Ao menos oficialmente, Lopez ainda falava em estabelecer o debilitado clube belga da primeira divisão também como um clube parceiro do vizinho Lille. Mas o foco estava explicitamente no próprio Mouscron: no médio prazo, ele queria brigar com o clube da cidade situada diretamente na fronteira belga-francesa no grupo de elite nacional.

Getty Images

Em vez disso, o Royal Excel caiu para a segunda divisão apenas um ano após a chegada de Lopez, antes de, na segunda temporada sob o comando do proprietário rico e que havia chegado com grandes promessas, o caos completo se instalar. Os salários não eram pagos em dia, motivo pelo qual os jogadores entraram em greve em janeiro de 2022 e se recusaram a treinar. "O presidente nos diz para confiar em Lopez, que ele sempre cumpre suas promessas. Mas não podemos mais nos enganar. Perdemos a confiança na direção do clube", disparou o então capitão do Mouscron, Christophe Lepoint, semanas antes, ao Notele. Alguns meses depois, a diretoria do Mouscron declarou o clube falido; desde o verão de 2022, a equipe simplesmente não existe mais.

Um destino parecido agora ameaça também o Boavista Porto, outro item do portfólio infernal de Lopez. No tradicional clube português, o empresário havia entrado em outubro de 2020 e depois foi dono do clube do verão de 2021 até o fim de junho deste ano.

Que feito o Boavista Porto conseguiu em 2001?

O Boavista é um clube orgulhoso da cidade apaixonada por futebol no norte do país e, com o título surpreendente de 2001, conseguiu o feito de ser o único campeão português dos últimos 80 anos que não se chamou Benfica, Sporting ou Porto. Assim como em Lille e Mouscron, Lopez chegou ao Boavista em uma situação financeira que já era delicada, como um potencial salvador. Mas, em vez disso, tornou-se apenas um pilar decisivo da queda definitiva.

Os problemas do clube se agravaram sem parar, e os jogadores há muito tempo já não podiam mais contar com o pagamento de seus salários. O lateral-direito norte-americano Reggie Cannon, atualmente no Colorado Rapids, da MLS, e no Boavista de 2020 a 2023, teria recebido em dia apenas uma única vez em 29 meses, e mais tarde o clube foi condenado a pagar uma indenização de 400 mil euros a Cannon. A Fifa, por sua vez, impôs ao Boavista em 2023 uma proibição de transferências válida por cinco janelas, em razão dos salários não pagos, o que também aumentou as dificuldades esportivas.

Ao fim da temporada 2024/25, veio o rebaixamento da primeira divisão. Algumas semanas antes, a situação havia chegado ao ponto de a energia do estádio ser cortada por contas não pagas. E, como a diretoria do clube sob comando de Lopez não foi capaz de comprovar à federação portuguesa a viabilidade econômica do Boavista, a equipe despencou no verão de 2025 até a quinta divisão por causa de várias licenças negadas. Em vez de futebol profissional, isso significou liga distrital.

Onde está o Boavista Porto neste momento?

Pouco mais de 12 meses depois, o Boavista, após 103 anos de história, está diante do absoluto nada. A taxa mensal que o clube insolvente teria de pagar para prorrogar o processo de insolvência não pôde ser depositada dentro do prazo. Por isso, o Boavista está excluído das competições desde o fim de julho, então atualmente não joga absolutamente nada. Com parte da receita obtida com a venda de uma camisa especial, entre outras fontes, aqueles para quem o clube significa tanto tentam salvar o Boavista. Desfecho em aberto.

Gerard Lopez, de todo modo, já não faz mais parte disso. O que nos leva ao Bordeaux, o terceiro e provavelmente mais proeminente exemplo dos clubes que ruíram sob a era Lopez. É verdade, claro, que o antigo clube de Zidane já sofria havia muito tempo com problemas financeiros. Em 2018, o fundo americano Kings Street entrou no clube, mas o investimento esteve longe de ser sustentável e, na primavera de 2021, a Kings Street anunciou que "não apoiaria mais o clube nem financiaria mais suas necessidades atuais e futuras".

Também esportivamente, desde 2018 a trajetória era de queda constante: de candidato frequente às competições europeias, com picos até no topo, o Bordeaux virou uma presença apagada no meio da tabela, com preocupações crescentes em direção à parte de baixo. Gerard Lopez deveria conduzir a virada e assumiu o clube no verão de 2021. No que diz respeito à evolução em campo, isso rapidamente se mostrou um fracasso evidente: em 2022, o Girondins caiu para a Ligue 2 como lanterna e, com isso, voltou a ser de segunda divisão pela primeira vez em 30 anos.

Quais erros Gerard Lopez cometeu no Girondins Bordeaux?

Lopez, por sua vez, provavelmente abordou a situação com bastante ingenuidade, como indicam declarações de Jean-Marc Mickeler, chefe do órgão francês de controle financeiro do futebol, a DNCG: "Dívidas altas demais, capital próprio insuficiente e projeções otimistas demais em relação à classificação para a Liga dos Campeões e à venda de jogadores titulares", citou Mickeler ao L'Equipe como causas do enorme dilema do Bordeaux. E acrescentou, de forma eloquente: "Nós alertamos sobre isso desde o início."

É verdade que o Bordeaux arrecadou dinheiro repetidamente com a venda de talentos que em parte vinham da renomada academia de base do próprio clube. Em 2022, por exemplo, vendeu Sekou Mara, hoje no Strasbourg, por 11,5 milhões de euros ao Southampton, ou em 2023 Dilane Bakwa, hoje no Lille e emprestado pelo Nottingham Forest, por dez milhões de euros ao Strasbourg. Mas isso evidentemente não foi suficiente.

Enquanto isso, a queda de receitas na segunda divisão contribuiu para um endividamento ainda maior. De forma dramática, o retorno direto à elite em 2023 escapou por muito pouco. Um segundo ano como clube da segunda divisão prejudicou tanto o Bordeaux, que também caiu muito de rendimento em campo e foi apenas o 12º em 2023/24, que a equipe teve de sofrer rebaixamento administrativo para a quarta divisão. Uma montanha de dívidas de cerca de 100 milhões de euros tornou o cenário de horror inevitável.

Qual ex-chefe do Bayern se interessou por investir no Girondins Bordeaux?

Nos últimos dois anos, em que o Bordeaux disputou sem sucesso o acesso na quarta divisão, a situação econômica tão dramaticamente delicada afastou mais de um potencial novo investidor. Na primavera de 2025, o ex-chefe do Bayern Oliver Kahn se interessou por investir, mas no fim acabou desistindo: "Após examinar as informações financeiras, operacionais e jurídicas que finalmente nos foram disponibilizadas no fim da semana passada, decidimos não investir os cerca de 50 milhões de euros planejados para recolocar o FCGB onde ele pertence - na Ligue 1", explicou Kahn em junho de 2025 no LinkedIn.

Enquanto isso, ídolos do clube como Bixente Lizarazu demonstraram sua indignação com a evolução de seu ex-clube e miraram Lopez: "Estou enojado, como todos os que amam este clube. Mas o que está acontecendo aqui é, infelizmente, consequência de uma gestão esportiva e financeira catastrófica há muitos anos", reclamou o campeão mundial de 1998 Lizarazu, que disputou quase 300 jogos pelo Bordeaux. "Desde a chegada de Gerard Lopez, tornou-se incompreensível e teimoso", prosseguiu o ex-jogador do Bayern.

Getty Images

Em 2026, como se sabe, a situação do Bordeaux ficou ainda pior do que já era: foi sacramentado o próximo rebaixamento administrativo. Lopez não conseguiu comprovar a garantia econômica para a realização da temporada 2026/27, e há um rombo orçamentário de nove milhões de euros. Por isso, o Bordeaux foi excluído do futebol nacional, que abrange as cinco divisões mais altas do país. Ou seja: recomeço na Regional 1, a sexta divisão. Se é que isso vai acontecer.

Por que o Girondins Bordeaux ainda não pôde jogar na sexta divisão?

Porque, até agora, o Girondins ainda não conseguiu disputar nenhuma partida na sexta divisão. O motivo: enquanto Lopez não encontrava um comprador e até a liquidação do clube ameaçava acontecer, a federação de futebol da região de Nouvelle-Aquitaine negava a participação do Bordeaux nas competições.

Pelo menos, agora já há luz no fim do túnel. Como foi anunciado na quarta-feira, o fundo britânico de investimentos Park Bench chegou a um acordo para comprar o clube de Lopez - pelo preço simbólico de um euro. O Park Bench assume as imensas dívidas do Girondins e, no melhor dos cenários, o Bordeaux poderá entrar na temporada da Regional 1, Grupo B, na 5ª rodada, em meados de outubro. O adversário do antigo campeão e participante da Liga dos Campeões seria então o Aviron Bayonnais FC II. O time reserva de um clube da quarta divisão.

Na Copa da França, ou melhor, em uma espécie de fase classificatória do equivalente francês à Copa da Alemanha, o Bordeaux já pôde atuar nesta temporada - e levou um choque de realidade de um time da quarta divisão. Foi 5 a 1 para o Angouleme Charente FC ao fim dos 90 minutos; um gol do Girondins logo no início, aos 5 minutos, foi imediatamente empatado, e antes mesmo de completar um quarto de hora o favorito já vencia por 3 a 1. "Eles são mais experientes do que nós", admitiu o meio-campista do Bordeaux El Hadji Mboup, após a dura derrota, à Scap FM, reconhecendo uma clara diferença de nível, mas também espalhando otimismo em meio a tantas manchetes negativas: "Na Regional 1 (sexta divisão, nota da redação), podemos fazer algo com este time. É claro que tenho muita vontade de recolocar o clube lá em cima."

Se ao menos agora for possível finalmente voltar a jogar na Regional 1, esse provavelmente será o único ponto positivo: a partir daqui, realmente só pode melhorar. Afinal, nos cinco anos desde a chegada de Gerard Lopez, o Girondins Bordeaux passou de um clube da primeira divisão em crise a um time de sexta divisão ao qual até a extinção total ameaçou. Uma extinção assim esteve ligada ao nome Gerard Lopez no caso do Royal Excel Mouscron; com o Boavista Porto, isso ainda pode muito bem acontecer. E, se não acontecer, o antigo campeão-surpresa estará apenas nos rincões do futebol amador português.