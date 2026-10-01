Quem ouve o nome Girondins Bordeaux pensa não só em muita tradição e romantismo no futebol, mas também em um clube que um dia esteve entre os maiores e mais vitoriosos da França. Pensa em Zinedine Zidane, que se tornou jogador da seleção em Bordeaux nos anos 1990, perdeu com o Girondins para o Bayern de Munique na final da Copa da Uefa de 1996 e depois se transferiu para a Juventus de Turim.

Pensa no último time campeão, em 2009, liderado pelo genial armador Yoann Gourcuff, que por um curto período chegou até a ser apontado como herdeiro de Zidane e conduziu o Girondins, treinado pelo ícone defensivo Laurent Blanc, ao sexto e, por pelo menos muito, muito tempo ainda, último título francês. Na temporada seguinte, o Bordeaux chegou até às quartas de final da Champions League.

Isso aconteceu há pouco mais de uma década e meia. A realidade em que o Girondins Bordeaux se encontra em 2026 é: futebol regional em vez de elite europeia. O orgulhoso clube da metrópole do sudoeste da França despencou até a sexta divisão - ou melhor: o Bordeaux gostaria de disputar a Regional 1, a sexta categoria do país, comparável à Verbandsliga.

Quando Gerard Lopez assumiu o Girondins Bordeaux?

Mais sobre o contexto daqui a pouco, mas primeiro sobre um dos principais responsáveis. Embora não fosse de forma alguma justo atribuir a Gerard Lopez toda a culpa pelo declínio sem precedentes do hexacampeão, foi com a entrada do empresário luxemburguês-espanhol no verão de 2021 no então clube da primeira divisão que a triste espiral de queda do Bordeaux realmente começou. E o assustador é que o nome de Lopez também está diretamente ligado ao declínio de outros dois clubes tradicionais: o Royal Excel Mouscron, da Bélgica, já nem existe mais. E no Boavista Porto, campeão português de 2001, também não se joga mais atualmente após uma queda fatal até a quinta divisão.

O Lille ainda pode se considerar quase afortunado. Os franceses carregam, por assim dizer, o selo de único clube que sobreviveu sem grandes danos a uma aquisição por Gerard Lopez e que hoje ainda está onde já estava antes. No início de 2017, o Lille foi o primeiro clube no qual o empresário investiu. No LOSC, seu trabalho ficou longe de terminar de forma tão devastadora quanto em seus três projetos seguintes, mas Lopez também não se mostrou ali um complemento saudável para o clube.

"Ele tem o perfil ideal para ter sucesso com o Lille", disse Michel Seydoux, então presidente do clube havia quase 15 anos, esperançoso com a venda para Lopez. Após sua entrada, ele contraiu um empréstimo de 225 milhões de euros com a empresa americana de investimentos Elliott Managements, que mais tarde, no entanto, não pôde ser quitado a tempo. Lopez teve de sair no fim de 2020 e deixou ao Lille uma montanha de dívidas, que os franceses conseguiram abater graças a vendas caras de estrelas como Nicolas Pepe (por 80 milhões de euros ao Arsenal), Victor Osimhen (por 78,9 milhões de euros ao Napoli) ou Gabriel (por 26 milhões de euros ao Arsenal).

Como Gerard Lopez ficou rico?

Lopez, que um dia participou da venda bilionária do Skype, também foi dono da antiga equipe de Fórmula 1 Lotus entre 2010 e 2015. Também ali seu trabalho terminou em desequilíbrio financeiro e ele teve de vender. No futebol, no verão de 2020, quando o fracasso em Lille já era previsível, ele mirou a próxima tarefa e comprou participação no Royal Excel Mouscron. Pelo menos oficialmente, Lopez ainda falava em estabelecer o abalado clube da primeira divisão belga também como um clube parceiro do Lille, que fica perto dali. Mas o foco estava expressamente no próprio Mouscron: no médio prazo, ele queria brigar com o clube da cidade situada diretamente na fronteira franco-belga pelo grupo de elite nacional.

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Em vez disso, o Royal Excel caiu para a segunda divisão apenas um ano depois da chegada de Lopez, antes de o caos completo explodir na segunda temporada sob o comando do proprietário rico, que havia chegado com grandes promessas. Os salários não eram pagos em dia, razão pela qual os jogadores entraram em greve em janeiro de 2022 e se recusaram a treinar. "O presidente nos diz para confiar em Lopez, que ele sempre cumpre suas promessas. Mas não podemos mais nos iludir. Perdemos a confiança na direção do clube", disparou o então capitão do Mouscron, Christophe Lepoint, semanas antes, à Notele. Alguns meses depois, a diretoria do Mouscron declarou o clube falido. Desde o verão de 2022, a equipe simplesmente não existe mais.

Um destino parecido agora ameaça também outro item do portfólio infernal de Lopez: o Boavista Porto. No tradicional clube português, o empresário entrou em outubro de 2020 e depois foi dono do clube do verão de 2021 até o fim de junho deste ano.

Que façanha o Boavista Porto conseguiu em 2001?

O Boavista é um clube orgulhoso da cidade fanática por futebol no norte do país e, com o título sensacional de 2001, conseguiu a façanha de ser o único campeão português dos últimos 80 anos que não se chamou Benfica, Sporting ou Porto. Como em Lille e Mouscron, Lopez chegou ao Boavista em uma situação financeira que já era tensa, como um potencial salvador. Mas, em vez disso, ele se tornou apenas um pilar decisivo da queda definitiva.

Os problemas do clube se agravaram sem parar e, há muito tempo, os jogadores já não podiam mais contar com o pagamento de seus salários. O lateral-direito americano Reggie Cannon (hoje no Colorado Rapids, da MLS), no Boavista de 2020 a 2023, teria recebido em dia apenas uma única vez em 29 meses, e mais tarde o clube foi condenado a pagar uma indenização de 400 mil euros a Cannon. A Fifa, por sua vez, impôs ao Boavista em 2023 uma proibição de transferências por cinco janelas, devido à falta de pagamento dos salários, o que também ampliou as dificuldades esportivas.

Ao fim da temporada 2024/25, veio o rebaixamento da primeira divisão. Algumas semanas antes, a situação chegou ao ponto de a eletricidade do estádio ser cortada por contas não pagas. E como a direção do clube, com Lopez, não foi capaz de comprovar à federação portuguesa a viabilidade econômica do Boavista, a equipe despencou no verão de 2025 até a quinta divisão por causa de várias licenças negadas. Isso significou campeonato distrital em vez de futebol profissional.

Onde está o Boavista Porto neste momento?

Pouco mais de 12 meses depois, o Boavista, após 103 anos de história, está diante do absoluto nada. A taxa mensal que o clube insolvente deveria pagar pela prorrogação do processo de insolvência não pôde ser depositada dentro do prazo. Por isso, desde o fim de julho o Boavista está excluído das competições, ou seja, atualmente não joga absolutamente nada. Com parte da receita da venda de uma camisa especial, entre outras ações, aqueles para quem o clube significa tanto ainda tentam salvar o Boavista. O desfecho segue em aberto.

Gerard Lopez, de qualquer forma, já não está mais envolvido. O que nos leva ao Bordeaux, o terceiro e provavelmente mais emblemático exemplo de clubes que ruíram sob a gestão de Lopez. A verdade, claro, é que o antigo clube de Zidane já era atormentado por problemas financeiros havia muito tempo. Em 2018, o fundo americano Kings Street entrou no clube, mas o investimento esteve longe de ser sustentável, e na primavera de 2021 o Kings Street anunciou "não querer mais apoiar o clube nem financiar suas necessidades atuais e futuras".

Também esportivamente, desde 2018 a trajetória era de queda constante: de postulante frequente às competições europeias, com picos rumo ao topo, o Bordeaux virou um time cinzento no meio da tabela, com preocupações crescentes em relação à parte de baixo. Gerard Lopez deveria iniciar a virada e assumiu o clube no verão de 2021. No que diz respeito ao desenvolvimento em campo, rapidamente ficou claro que isso deu errado: em 2022, o Girondins caiu para a Ligue 2 na lanterna e, com isso, voltou a ser time da segunda divisão pela primeira vez em 30 anos.

Que erros Gerard Lopez cometeu no Girondins Bordeaux?

Lopez, porém, aparentemente tratou a situação com bastante ingenuidade, como deixam supor declarações de Jean-Marc Mickeler, chefe do órgão francês de controle financeiro do futebol, a DNCG: "Dívidas altas demais, capital próprio insuficiente e projeções otimistas demais em relação à classificação para a Champions League e à venda de jogadores titulares", apontou Mickeler em entrevista ao L'Equipe como causas do enorme dilema do Bordeaux. De forma eloquente, acrescentou: "Nós alertamos desde o início."

Embora o Bordeaux tenha arrecadado repetidamente dinheiro com a venda de talentos, alguns deles oriundos da renomada academia de base do próprio clube, como por exemplo Sekou Mara (hoje no Racing Estrasburgo), vendido em 2022 por 11,5 milhões de euros ao Southampton, ou Dilane Bakwa (hoje no Lille, emprestado pelo Nottingham Forest), negociado em 2023 por dez milhões de euros com o Estrasburgo, isso claramente não foi suficiente.

Enquanto isso, a queda das receitas na segunda divisão contribuiu para um endividamento ainda maior. De forma dramática, o acesso direto foi perdido por muito pouco em 2023. Um segundo ano como time da Ligue 2 prejudicou tanto o Bordeaux, que também despencou esportivamente e terminou 2023/24 apenas em 12º, que o clube teve de ser rebaixado administrativamente para a quarta divisão. Uma montanha de dívidas de cerca de 100 milhões de euros tornou o cenário de horror inevitável.

Qual ex-dirigente do Bayern se interessou por investir no Girondins Bordeaux?

Nos últimos dois anos, em que o Bordeaux disputou sem sucesso o acesso na quarta divisão, a situação econômica tão dramaticamente delicada afastou mais de um potencial novo investidor. Na primavera de 2025, o ex-dirigente do Bayern Oliver Kahn se interessou por um investimento, mas no fim decidiu não seguir adiante: "Após analisar as informações financeiras, operacionais e jurídicas que finalmente nos foram disponibilizadas no fim da semana passada, decidimos não investir os cerca de 50 milhões de euros planejados para recolocar o FCGB onde ele pertence - na Ligue 1", declarou Kahn no LinkedIn em junho de 2025.

Ídolos do clube, como Bixente Lizarazu, enquanto isso, deixaram clara sua insatisfação com os rumos do ex-time e miraram Lopez: "Estou enojado, como todos os que amam este clube. Mas o que está acontecendo aqui é, infelizmente, a consequência de uma gestão esportiva e financeira catastrófica há muitos anos", esbravejou o campeão do mundo de 1998, que disputou quase 300 partidas pelo Bordeaux. "Desde a chegada de Gerard Lopez, tudo se tornou incompreensível e obstinado", prosseguiu o ex-jogador do Bayern.

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Em 2026, como se sabe, a situação do Bordeaux ficou ainda pior do que já estava: o próximo rebaixamento administrativo foi sacramentado. Lopez não conseguiu comprovar a garantia econômica para a realização da temporada 2026/27, e há um rombo orçamentário de nove milhões de euros. Por isso, o Bordeaux foi excluído do futebol nacional, que abrange as cinco principais divisões. Isso significa: recomeço na Regional 1, a sexta divisão. Se é que isso vai acontecer.

Por que o Girondins Bordeaux ainda não pôde jogar na sexta divisão?

Porque, até aqui, o Girondins ainda não pôde disputar nenhuma partida na sexta divisão. O motivo: enquanto Lopez não encontrava um comprador e havia até ameaça de liquidação do clube, a federação de futebol da região da Nova Aquitânia negava a participação do Bordeaux nas competições.

Ao menos: agora há luz no fim do túnel. Como foi anunciado na quarta-feira, o fundo britânico de investimentos Park Bench chegou a um acordo para comprar o clube de Lopez - pelo preço simbólico de um euro. O Park Bench assume as imensas dívidas do Girondins e, no melhor dos cenários, o Bordeaux poderá entrar na temporada da Regional 1, Grupo B, na 5ª rodada, em meados de outubro. O adversário do antigo campeão e participante da Champions League seria então o Aviron Bayonnais FC II. O time B de um clube da quarta divisão.

Na Copa da França, ou melhor, em uma espécie de fase classificatória do equivalente francês à Copa da Alemanha, o Bordeaux já pôde atuar nesta temporada - e teve seus limites expostos por um clube da quarta divisão. Foi 5 a 1 para o Angouleme Charente FC após os 90 minutos. Um gol cedo do Girondins, aos 5 minutos, foi imediatamente respondido, e antes mesmo de se completar um quarto de hora o favorito já vencia por 3 a 1. "Eles são mais experientes do que nós", admitiu o meio-campista do Bordeaux El Hadji Mboup após a dura derrota, em entrevista à Scap FM, reconhecendo uma clara diferença de nível, mas também espalhando otimismo em meio a tantas manchetes negativas: "Na Regional 1 (sexta divisão, nota da redação), podemos fazer algo com este time. É claro que tenho muita vontade de recolocar o clube lá em cima."

Se ao menos agora voltar a poder jogar na Regional 1, isso provavelmente será a única coisa positiva: afinal, agora só dá mesmo para subir. Depois de o Girondins Bordeaux, nos cinco anos desde a chegada de Gerard Lopez, ter se transformado de um combalido time da primeira divisão em uma equipe da sexta, à qual chegou até a ameaçar a extinção completa. Uma extinção assim esteve ligada ao nome Gerard Lopez no caso do Royal Excel Mouscron; no Boavista Porto, isso muito bem ainda pode acontecer. E, se não acontecer, o antigo campeão surpresa hoje está em casa apenas nas profundezas do futebol amador português.