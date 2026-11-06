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Said El Mala, revelação do Koln, comentou os recentes rumores de transferência que o ligam a uma possível ida ao Paris Saint-Germain. O jovem jogador da seleção alemã faz uma temporada fenomenal na Bundesliga e segue focado em seu atual clube, apesar das crescentes especulações.

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El Mala desperta interesse no mercado de transferências

El Mala não dá atenção aos crescentes rumores de transferência sobre seu futuro. O ponta de 20 anos se firmou como uma das revelações da Bundesliga pelo Koln. Seu excelente desempenho ao longo da temporada 2025-26 chamou a atenção do PSG. O clube francês acompanhou de perto o jogador nos últimos meses, em busca de reforços para o ataque.

No entanto, uma transferência no inverno europeu parece muito improvável. Não se espera que o PSG faça uma proposta oficial na janela de janeiro, o que permite ao jogador da seleção alemã se concentrar inteiramente na temporada nacional.

Ponta se diz lisonjeado pelo interesse de um grande clube

El Mala foi questionado recentemente sobre a ligação com o PSG pela Sky Germany. O jovem atacante não evitou o assunto e admitiu que está ciente das notícias.

“Seria mentira dizer que não me sinto honrado com isso”, admitiu El Mala. “É um clube imenso. Para ser sincero, eu também leio a respeito, mas não sei bem o que pensar.”

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Foco no presente

El Mala tem sido peça importante para o Koln nesta temporada. Ele já marcou quatro gols e deu uma assistência, contribuindo para o ataque da equipe. O ponta fez questão de reafirmar seu compromisso com o clube.

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“Eu disse a mesma coisa no ano passado, quando todos esses rumores começaram a circular”, acrescentou. “Quero me concentrar no presente. Só quero jogar futebol, dar o meu melhor e ajudar o clube, assim como ele me ajuda. Quero levar alegria ao clube e à cidade com minhas atuações. Quanto ao que vem depois, veremos.”

Transferência no meio do ano segue possível

Embora o PSG deva interromper sua busca pelo jogador neste mês de janeiro, uma transferência no meio do ano ainda pode acontecer. A evolução de El Mala na Alemanha certamente o manterá no radar do clube francês.

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Por enquanto, o talentoso ponta concentrará suas energias exclusivamente nos próximos jogos do Koln pela Bundesliga. Ele tentará ampliar sua excelente marca de gols e ajudar a equipe a conquistar pontos importantes. Se mantiver a ótima fase, é pouco provável que o PSG seja o único grande clube europeu na disputa por sua contratação ao fim da temporada.