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O jogador da seleção alemã Said El Mala, do 1. FC Köln, se sente lisonjeado pelos rumores sobre uma possível transferência para o PSG, campeão da Liga dos Campeões.

O atacante comentou à Sky as especulações sobre o interesse do clube que tem conquistado repetidamente o título francês: "Seria errado dizer que isso não me honra. É um clube enorme. Eu também li a respeito, para ser sincero. Não sei o que fazer com isso."

El Mala já está bastante acostumado aos rumores de transferência envolvendo seu nome nas últimas semanas e meses. Mas não pretende mudar a forma como lida com eles: "Eu já disse muitas vezes no ano passado, quando os rumores começaram a surgir: concentro-me simplesmente no que faço aqui, quero jogar futebol e ter um bom desempenho. Quero ajudar o FC, assim como eles me ajudam, e fazer a cidade e o clube felizes. Depois, veremos o que acontece."

O Paris Saint-Germain terá de ficar meses sem o ponta veloz Khvicha Kvaratskhelia. Nesse contexto, a Sport Bild noticiou durante a semana que há 80 milhões de euros disponíveis para a contratação de um substituto. Os dirigentes do PSG já teriam até procurado oficialmente Thomas Kessler, dirigente do FC, para sondar uma possível transferência de El Mala. No entanto, nenhuma proposta oficial chegou ao Geißbockheim. Além disso, o Colônia planeja contar com o habilidoso jogador de ataque pelo menos até o verão europeu.

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El Mala também não deixou dúvidas de que quer disputar a Liga dos Campeões em algum momento: deseja "conquistar muita coisa, jogar a Liga dos Campeões um dia. Não sei dizer quando chegará o momento. Isso vai acontecer em algum momento."

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Até quando vai o contrato de Said El Mala com o 1. FC Köln?

Após muitas especulações sobre uma transferência e negociações com o BVB, rival do Colônia na liga, e com o FC Brentford, da Premier League, El Mala renovou há poucos meses seu contrato com o clube da cidade da catedral até 2031, sem cláusula de rescisão. Ele também deixou claro: "Escolhi o Colônia porque simplesmente me senti bem aqui. Eu não queria sair, por mais propostas que tenham aparecido. É claro que ouvi todas, isso é totalmente normal. Conversei bastante com a diretoria e com o treinador, ouvi os planos para o elenco. Pelo que vejo agora, tudo foi colocado em prática exatamente assim. Passamos a ter mais jogadores habilidosos, que são necessários quando se tem um estilo de jogo como o meu."

Getty Images

Convocado pelo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para os próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Holanda, El Mala acredita que ainda está longe de atingir seu potencial máximo. Mais especificamente, o jogador de 20 anos quer "ser ainda mais imprevisível, para que os adversários não consigam se preparar para me enfrentar. Agora os times estão de olho em mim, e passam a me marcar com dois jogadores. Mudei um pouco minha posição, e isso está me fazendo muito, muito bem." Ele explicou que ainda tem "um longo caminho" pela frente.

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Nascido em Krefeld, El Mala teve um bom início de temporada e soma quatro gols e uma assistência em nove jogos oficiais pelo 13º colocado da Bundesliga.