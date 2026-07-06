Um choque que ninguém esperava!... Fim trágico da trajetória do astro da Inglaterra na Copa do Mundo

A seleção inglesa sofreu um duro golpe com a desistência do experiente meio-campista Jordan Henderson da Copa do Mundo de 2026, após ele ter sofrido uma lesão grave no pulso durante as comemorações da emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México, em um incidente bizarro que transformou a alegria da vitória em um choque retumbante.

O jornal britânico “The Sun” informou que Henderson, de 36 anos, passará por uma cirurgia de emergência no braço e não participará dos demais jogos do torneio, que está sendo disputado nos Estados Unidos, após uma queda terrível sobre um painel publicitário fora do Estádio Azteca na madrugada desta segunda-feira.

O jogador do Brentford perdeu o equilíbrio enquanto comemorava com seus companheiros a valiosa vitória e caiu de forma desajeitada sobre o braço, o que resultou em uma lesão grave no pulso, exigindo seu transporte imediato em uma maca para o hospital.

Devido à gravidade da lesão, Henderson precisou de oxigênio e não pôde viajar para o campo de treinamento da seleção inglesa em Kansas City com o restante do time, liderado pelo técnico alemão Thomas Tuchel.

Logo após a partida, Tuchel expressou sua profunda tristeza pelo incidente, dizendo: “Estou triste pela lesão no pulso de Jordan; a lesão é muito grave, e ele está agora no hospital. Isso não condiz com o que aconteceu na partida. Não conheço os detalhes da cirurgia”.

Essa lesão representa um fim trágico para a participação de Henderson no torneio, especialmente depois que ele entrou para a história como o primeiro jogador inglês a disputar quatro edições da Copa do Mundo, ao entrar como reserva contra o Panamá na última partida da fase de grupos.

Henderson, considerado um dos principais líderes do vestiário inglês, soma 91 partidas internacionais pela seleção dos Três Leões, o que torna sua ausência um duplo golpe para a equipe, tanto do ponto de vista técnico quanto moral.

A Federação Inglesa de Futebol ainda não divulgou detalhes sobre a cirurgia nem o tempo previsto para a ausência de Henderson dos gramados, mas o certo é que sua trajetória na Copa do Mundo chegou ao fim de uma forma que ninguém esperava.