Um cheiro desagradável revelou o que estava escondido... Choque no acampamento do Irã após a descoberta de um cadáver

O campo de treinamento da seleção iraniana na cidade mexicana de Tijuana ficou em estado de choque após a descoberta de um cadáver dentro de um carro estacionado perto do centro de treinamento da equipe, poucos dias antes do início de sua campanha na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com reportagens da mídia local divulgadas pelo jornal espanhol “AS”, as autoridades mexicanas encontraram o corpo dentro de um veículo que estava estacionado há vários dias no estacionamento de uma loja próxima ao estádio “Caliente”, onde a seleção iraniana realiza seus preparativos para o esperado confronto contra a seleção da Nova Zelândia na primeira rodada da fase de grupos.

O Ministério Público da cidade de Tijuana esclareceu que uma patrulha de segurança se dirigiu ao local após receber denúncias sobre um odor repugnante proveniente de um SUV Toyota cinza.

As autoridades acrescentaram em seu relatório preliminar que os agentes de segurança encontraram no porta-malas do carro o corpo de uma pessoa enrolado em um saco preto, indicando a presença de sinais de violência no cadáver, enquanto as autoridades competentes iniciaram suas investigações para esclarecer as circunstâncias do incidente e a identidade da vítima.

As investigações preliminares revelaram que o veículo estava estacionado no local desde a última quarta-feira, antes que o odor levasse à descoberta do caso.

Até o momento, não houve comentários oficiais da Federação Iraniana de Futebol ou da comissão técnica liderada por Amir Qalaat-Noyi sobre o incidente, que gerou polêmica e preocupação nas proximidades da sede de hospedagem e dos treinos da seleção antes de sua estreia no Mundial.

A seleção iraniana se prepara para disputar sua partida de estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia na madrugada da próxima terça-feira, em meio a um clima excepcional imposto por este incidente que abalou o entorno do campo de treinamento da equipe no México, antes de enfrentar posteriormente a Bélgica e o Egito no Grupo G.