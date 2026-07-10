Um caso de invasão de sistema obriga a Federação Argentina a fazer uma confissão chocante sobre a partida contra o Egito

A Federação Argentina de Futebol indicou a possibilidade de ter sofrido um ataque cibernético após relatos de que e-mails enviados a partir de suas contas oficiais teriam criticado a arbitragem na partida em que a seleção nacional venceu o Egito por 3 a 2 na Copa do Mundo.

A seleção argentina, atual campeã da Copa do Mundo, esteve à beira de uma eliminação surpreendente nas oitavas de final após estar perdendo por 2 a 0 para o Egito, mas conseguiu uma recuperação espetacular nos minutos finais e avançou para as quartas de final.

Após a derrota, a Federação Egípcia de Futebol solicitou à Federação Internacional de Futebol (FIFA) que excluisse do torneio o árbitro francês François Litxer e a equipe de arbitragem responsável pela partida, acusando-os de parcialidade a favor da Argentina.

Por sua vez, a BBC e vários jornais argentinos, com destaque para o “La Voz”, citando fontes externas, que e-mails foram enviados da conta da Federação Argentina de Futebol aos jornalistas após a partida, afirmando que “a Argentina não venceu” e que a vitória foi inválida por ter sido resultado de “decisões arbitrais corruptas”.

O jornal indicou que fontes da Federação Argentina de Futebol confirmaram que um grupo de hackers de origem egípcia estaria por trás dessas mensagens, que também elogiaram o desempenho do Egito.

Em resposta ao incidente, um comunicado divulgado pela Federação Argentina de Futebol afirmava: “Gostaríamos de informar que detectamos a possibilidade de envio de e-mails a partir de uma de nossas contas institucionais, que não foi criada nem autorizada por nossa equipe”.

O comunicado pediu ao público que “ignore qualquer mensagem que tenham recebido recentemente de nossa conta e que pareça incomum, especialmente se contiver links, anexos ou solicitações de informações pessoais”.

A Federação acrescentou: “Existe a possibilidade de que nossa conta tenha sofrido um acesso não autorizado; por isso, estamos trabalhando para esclarecer o que aconteceu e tomar as medidas de segurança necessárias”.