Um caso anterior que causa preocupação... Será que alguns jogadores da Argentina ficarão de fora da final por suspensão?

Uma reportagem publicada hoje, quinta-feira, afirmou que é possível que alguns jogadores da Argentina fiquem de fora da final da Copa do Mundo contra a Espanha, no próximo domingo.

O jornal “AS” explicou que o fato de vários jogadores argentinos terem exibido uma faixa política referindo-se à soberania sobre as Ilhas Malvinas pode resultar em sanções esportivas contra todos eles, de acordo com o que prevê o regulamento disciplinar.

Além disso, considerando precedentes semelhantes, alguns deles podem ser impedidos de participar da final.

Um exemplo disso é o jogador sul-coreano Park Jong-woo, que foi suspenso por duas partidas por ter feito exatamente a mesma coisa nas Olimpíadas de Londres.

Após a vitória sobre o Japão na disputa pelo terceiro lugar, ele ergueu uma faixa com um slogan político referente às Ilhas Liancourt, conhecidas como Dokdo, Tokto ou Takeshima em japonês.

Como resultado, e por se tratar da última partida da Coreia no torneio, a Comissão Disciplinar da FIFA o excluiu da cerimônia de entrega de medalhas e, ao contrário de seus 17 companheiros, ele não recebeu a medalha de bronze naquela ocasião.

Além disso, meses depois, ele foi suspenso de participar de todas as competições internacionais por duas partidas.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) proíbe mensagens políticas nos campos e estádios, de acordo com suas regras disciplinares e os regulamentos do Conselho Internacional de Futebol (IFAB).

A Confederação Argentina de Futebol também foi multada em 2014 por causa de um cartaz com os dizeres “As Ilhas Malvinas são argentinas”.

É provável que esse caso leve à abertura de uma investigação pela FIFA, e a imposição de uma multa à Federação Argentina é considerada quase certa; além disso, a aplicação de sanções aos jogadores é uma possibilidade, embora menos provável devido à falta de tempo e ao grande número de jogadores que seguraram a faixa.