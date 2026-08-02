Cristiano Ronaldo e sua noiva Georgina Rodríguez se preparam, segundo informações da imprensa, para dar início a um novo capítulo de sua história de amor, com a realização de uma aguardada cerimônia de casamento que pode ser uma das mais luxuosas do mundo esportivo.

Caso essas notícias se confirmem, a ocasião será uma extensão natural de longos anos de uma vida de luxo que o casal costuma compartilhar com seus seguidores, na qual se misturam carros raros, joias sofisticadas e imóveis luxuosos em diferentes partes do mundo.

Informações da imprensa apontam que Cristiano Ronaldo (41 anos) e sua noiva Georgina Rodríguez (32 anos) se casarão no fim desta semana na ilha portuguesa da Madeira, terra natal do astro português.

O jornal alemão "Bild" noticiou que a Catedral do Funchal foi reservada por completo para sediar a cerimônia de casamento, um passo que reflete o caráter excepcional do evento aguardado.

Se o casamento realmente acontecer, será a coroação de um relacionamento que começou em 2016, quando Ronaldo conheceu Georgina na capital espanhola, Madri.

Naquela época, o capitão da seleção de Portugal defendia as cores do Real Madrid, enquanto Georgina trabalhava em uma das lojas da "Gucci".

O relacionamento entre os dois evoluiu rapidamente, e eles tiveram sua filha Alana Martina no fim de 2017, antes de a família crescer posteriormente com vários filhos.

Uma única foto revela fortuna superior a 17,8 milhões de euros

Georgina Rodríguez faz questão de compartilhar constantemente com seus seguidores, por meio da plataforma Instagram, parte de seu estilo de vida luxuoso ao lado de Ronaldo.

Em uma das fotos publicadas em 2025, o casal apareceu dentro de um carro "Bugatti Centodieci", cujo valor foi estimado pelo jornal "Daily Mail" em cerca de 11,6 milhões de euros.

Ambos também usavam um relógio de luxo da marca "Patek Philippe", sendo que o relógio de Ronaldo, cravejado de diamantes, é avaliado em cerca de 605 mil euros, enquanto o relógio de Georgina vale aproximadamente 380 mil euros.

O anel de noivado de Georgina aumentou ainda mais a suntuosidade da cena, já que as estimativas indicam que seu valor chega a cerca de 5,2 milhões de euros, fazendo com que o valor total do carro e das joias que aparecem em uma única foto ultrapasse os 17,8 milhões de euros.

Um pedido de casamento excepcional e presentes milionários

Segundo o jornal "The Sun", Ronaldo não poupou esforços para tornar o pedido de casamento um evento excepcional, pois não se limitou a um anel de noivado avaliado em milhões de euros, mas também ofereceu um conjunto de presentes de luxo que chegou a cerca de 313 mil euros.

Os presentes incluíram um carro "Porsche Taycan" de cor branca, avaliado em cerca de 90 mil euros, além de um relógio de luxo da marca suíça "Audemars Piguet" que vale aproximadamente 61 mil euros.

Ele também lhe presenteou com bolsas das marcas "Christian Dior" e "Louis Vuitton" no valor de cerca de 8 mil euros, além de uma coleção de vestidos e blusas exclusivos que chegaram a cerca de 20 mil euros.

Duas mansões luxuosas em uma ilha privativa

Os investimentos do casal não se limitam a carros e joias, já que o setor imobiliário recebe grande atenção de ambos.

As informações indicam que Ronaldo e Georgina possuem duas mansões luxuosas na ilha privativa "Nujuma", com vista para o Mar Vermelho, uma ilha que só pode ser acessada por meio de barcos ou hidroaviões.

O preço de compra dos dois imóveis juntos é estimado em cerca de 8 milhões de euros, sendo que as mansões oferecem amplo espaço para receber os familiares, além de um refúgio particular que proporciona ao casal total privacidade durante suas férias.

O primeiro bilionário da história do futebol

Esses bens luxuosos não representam um fardo financeiro para Ronaldo, diante da imensa fortuna que ele acumulou ao longo de sua carreira dentro e fora do gramado.

Segundo a agência "Bloomberg", a fortuna líquida do astro português é estimada em cerca de 1,4 bilhão de dólares, tornando-o o primeiro jogador de futebol da história cuja fortuna atinge a marca de um bilhão de dólares.

Com a aproximação da data do aguardado casamento, parece que Ronaldo e Georgina continuam a escrever uma história de amor que não se limita ao estrelato e à fama, mas se estende também a um dos estilos de vida mais luxuosos do mundo esportivo.