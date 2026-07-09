Um cartão a cada 20 faltas... Será que os árbitros estão favorecendo a Argentina na Copa do Mundo de 2026?

A seleção egípcia gerou polêmica em torno da seleção argentina, após a derrota para ela na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira passada, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Após o término da partida, Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, e seu jogador Mustafa Zico criticaram duramente o árbitro francês François Litxer e a Federação Internacional de Futebol (FIFA), alegando parcialidade a favor da seleção argentina.

O jornal britânico “The Sun” publicou uma reportagem sobre o assunto, analisando o número de cartões recebidos por cada seleção em relação ao número de faltas cometidas, sendo que a seleção argentina foi a segunda com menos cartões nessa lista.

A seleção argentina recebeu apenas três cartões após cinco partidas na Copa do Mundo de 2026, apesar de ter cometido 59 faltas, o que representa uma média de um cartão a cada 19,6 faltas.

A única seleção que supera os “dançarinos do tango” é a da Noruega, que recebeu apenas dois cartões até o momento, apesar de ter cometido 48 faltas, o que dá uma média de um cartão a cada 24 faltas.

Vale lembrar que a seleção argentina é a atual campeã da Copa do Mundo da última edição, em 2022, realizada no Catar, tendo conquistado o título pela terceira vez, após as edições de 1978 e 1986.