Um carro para cada um... Um presente de luxo dos Emirados para a seleção egípcia após a Copa do Mundo

A delegação da seleção egípcia recebeu um presente valioso: um carro de luxo para cada membro da equipe, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na última terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

O empresário dos Emirados Árabes Unidos, Khalaf Ahmed Al Habtoor, divulgou um comunicado, por meio de sua conta oficial no site “X”, no qual anunciou a doação de um carro “Mitsubishi” a cada membro da delegação da seleção egípcia, após a conquista histórica na Copa do Mundo.

O comunicado explicou: “Por orientação do fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Al Habtoor, o senhor Khalaf Ahmed Al Habtoor, o Grupo entrou em contato com a Federação Egípcia de Futebol, e foi acordado o presente de um carro Mitsubishi para cada membro da delegação da seleção egípcia, em reconhecimento ao desempenho honroso que a seleção apresentou na Copa do Mundo, o que alegrou milhões de pessoas, elevou o nome do Egito e trouxe alegria aos corações de todos os árabes”.

Ele acrescentou: “A iniciativa abrange todos os membros da delegação da seleção, desde os jogadores até os membros das equipes técnica, administrativa e médica, em reconhecimento aos seus esforços e na convicção de que o sucesso é fruto do trabalho coletivo”.

O empresário dos Emirados Árabes Unidos afirmou a esse respeito: “A alegria do Egito hoje é a alegria de todos os árabes; o que essa seleção apresentou merece todo o reconhecimento, e é nosso dever celebrar aqueles que erguem bem alto a bandeira dos árabes nos fóruns internacionais. Desejo a eles mais sucesso e conquistas dignas do nome e da posição do Egito”.

E acrescentou: “Este presente é uma demonstração do nosso amor e apreço pelos heróis do Egito que honraram sua pátria, alegraram sua torcida e deram a todos os árabes uma lição de determinação, perseverança e espírito de luta”.

E concluiu: “Vocês provaram que a fé, o trabalho em equipe e a luta até o apito final são valores que geram conquistas. O futuro está à sua frente, e o que vocês demonstraram nesta Copa do Mundo confirma que o futebol egípcio é capaz de alcançar ainda mais sucessos”.

Vale lembrar que a seleção egípcia alcançou vários marcos históricos durante a Copa do Mundo de 2026, entre eles a primeira vitória de sua história, a primeira classificação para além da fase de grupos e também a primeira passagem pela fase eliminatória na história.