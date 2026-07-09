"Um cardápio assustador"... Alerta para a Inglaterra: "Haaland quer devorar vocês no café da manhã até a última mordida"

Uma reportagem publicada hoje, quinta-feira, lançou um alerta aos jogadores da Inglaterra antes do confronto contra a Noruega, marcado para o próximo sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo.

O jornal “The Sun” afirmou: “Cuidado, Seleção das Três Leões, pois a máquina de gols viking Erling Haaland quer devorar vocês no café da manhã até a última migalha”.

A Inglaterra terá que neutralizar o atacante norueguês se quiser conquistar a vitória nas quartas de final da Copa do Mundo, já que Haaland, de 25 anos, marcou em todos os jogos que disputou no torneio até agora, incluindo os dois gols que eliminaram o Brasil.

Ele pesa 192 libras e mede 6 pés e 5 polegadas, e já marcou 62 gols em apenas 54 partidas pela seleção, uma média de gols por jogo melhor até mesmo do que a de Harry Kane com a seleção de seu país.

Uma rotina diária rigorosa

E se você acha que isso faz de Haaland um caso à parte, está enganado: o jogador do Manchester City foi moldado com extremo cuidado graças a uma rotina diária rigorosa que ninguém mais consegue igualar.

Haaland ingere a impressionante quantidade de 6.000 calorias por dia, o dobro do limite máximo recomendado para um homem adulto, e sua dieta, baseada em vísceras de animais abatidos para alcançar a glória esportiva, inclui pratos tradicionais como fígado, coração e rins.

Todos os dias, ele faz mil abdominais, toma banho de neve, vai à sauna e garante que seu sono nunca seja interrompido.

Haland disse em seu canal no YouTube: “Você precisa ser um atleta 24 horas por dia, todos os dias da semana — não se resume apenas às duas horas de jogo”.

Isabel Högseng Johansen, namorada de Haaland, colocou muitos tampões de ouvido extras na mala dele para a Copa do Mundo, pois ele leva o sono muito a sério.

Ele diz: “Acho que dormir é a coisa mais importante do mundo”.

O jogador, que ganha 385 mil libras por semana, evita tocar no celular ou em qualquer outro dispositivo eletrônico duas horas antes de ir dormir.

Quando Haland adormece, ele usa “óculos de bloqueio de luz azul” que filtram a luz artificial.

Ele é a favor de respirar pelo nariz na cama e coloca uma fita adesiva nos lábios para manter a boca fechada.

A primeira coisa que Haland faz pela manhã

Assim que acorda, Haland se expõe à luz solar natural para sincronizar com o relógio biológico do corpo, e explicou: “A primeira coisa que faço de manhã é me expor um pouco à luz do sol; isso é benéfico para o ritmo diário”.

Em seguida, ele prepara uma xícara de café e acrescenta leite cru. Sobre isso, ele disse: “O café é um superalimento na minha opinião, se for preparado da maneira correta. Depende da hora em que é consumido. Também precisamos de um pouco de leite. Ele também é um superalimento, benéfico para o nosso estômago e para a nossa pele”.

O café da manhã consiste em mel cru, ovos e pão fresco; em seguida, o próximo passo é uma caminhada bem cedo pela manhã.

Ele acrescenta: “É preciso começar cedo, com a luz do dia e o ar puro... É melhor sair para uma caminhada curta; acho que é um hábito extremamente benéfico”.

Haland conta com um fisioterapeuta que alonga seus membros longos para garantir que ele mantenha a agilidade em campo.

O norueguês explica: “Tenho uma boa flexibilidade natural na região da coxa e do quadril, e é muito importante para mim mantê-la, pois como você poderia marcar esses gols sem isso?”

Um bom aquecimento também é importante para seus treinos intensos; companheiros de Haland relataram que ele faz 300 flexões e 1.000 abdominais todos os dias.

Os exercícios de musculação, remo, sprints e corridas de longa distância ajudam a desenvolver sua resistência e a construir seu físico impressionante.

Haland se sente cansado?

Haland disse: “Eu me sinto cansado, mas digo ao meu corpo que não estou. É uma questão psicológica”.

O pai de Erling, Alvi, que jogou pela Noruega na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, conta que seu filho treinava o fim de semana inteiro. Oito horas no sábado e oito horas no domingo. Nunca precisamos pressioná-lo.

Erling Haaland sabe muito bem da importância de não sobrecarregar demais seus músculos, por isso os relaxa com banhos de gelo, sauna ou câmara de crioterapia na maioria dos dias.

Haaland revelou: “Tento fazer as duas coisas quase todos os dias e pelo menos cinco vezes por semana”.

Depois de queimar muitas calorias em campo, nos treinos ou na academia, ele precisa se alimentar o máximo possível.

Haaland disse: “Acho que comer alimentos de alta qualidade e, na medida do possível, locais é o mais importante. As pessoas dizem que carne faz mal, mas qual tipo? A carne que você compra no McDonald’s? Ou a vaca local que come grama por lá? Eu como coração e fígado”.

Haaland faz questão de escolher onde compra a carne, acreditando que animais bem tratados são melhores para o consumo.

Haland é especialmente apaixonado por bifes tomahawk, que são cortados da costela dianteira com o osso ainda intacto; entre seus outros pratos favoritos estão a lasanha que seu pai prepara e o kebab.

Mas, apesar de tudo isso, há tempo para se divertir... Após o término da temporada da Premier League, Haaland foi para a Espanha jogar golfe com seu irmão mais velho, Astor, e um de seus velhos amigos.

Durante a Copa do Mundo de 2026, Haaland comprou roupas americanas, incluindo botas de vaqueiro.