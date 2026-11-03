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Mohamed Saeed
Traduzido por

“Um capitão precisa ser diferente”: Mourinho manda recado contundente a Fede Valverde, do Real Madrid, e confirma decisão sobre Vinicius para duelo contra o AEK

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Jose Mourinho desafiou Federico Valverde a aceitar os sacrifícios exigidos de um capitão do Real Madrid, enquanto o gigante espanhol se prepara para um confronto difícil com o AEK Atenas pela Champions League. Ao falar antes da viagem à Grécia, o técnico português também esclareceu seus planos para a escalação do ataque envolvendo Vinicius Junior e fez uma reflexão em tom de pesar sobre a morte trágica do jogador de futebol espanhol Jesus de Miguel.

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Mourinho pede sacrifício de Valverde como capitão

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Mourinho chegou à entrevista coletiva pré-jogo, em Atenas, com uma mensagem clara sobre a liderança e a versatilidade de Federico Valverde. O treinador do Real Madrid ressaltou que a condição de capitão do clube exige do uruguaio uma postura altruísta diante das necessidades táticas da equipe, especialmente pelas limitações atuais do elenco. Com a perspectiva de desfalques na defesa, Mourinho sugeriu que Valverde precisa estar disposto a deixar sua posição preferida se os interesses coletivos da equipe assim exigirem neste período movimentado de competições europeias.

“Vejo Fede como um jogador extremamente importante para a equipe”, explicou à imprensa o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United. “O fato de ser capitão do Real Madrid faz com que ele olhe ao redor de uma maneira diferente. Quando você é o capitão, precisa ser diferente. É uma responsabilidade, e acho que isso fará com que ele jogue onde for necessário para sua equipe e seus companheiros. É isso que um capitão significa para mim, e por isso estou convencido de que não será um problema para Fede jogar onde for preciso. Se for necessário atuar como lateral-esquerdo, ele fará isso pela responsabilidade de ser capitão”, acrescentou.

Opções táticas e titularidade de Vinicius Junior

Apesar dos elogios ao potencial de Valverde como lateral, Mourinho admitiu que a falta de opções no meio-campo significa que o jogador provavelmente atuará bastante em sua posição de origem. Ele observou que, embora a equipe muitas vezes jogue melhor com Valverde levando energia ao lado do campo, a disponibilidade de apenas alguns meio-campistas do elenco principal, entre eles Tchouaméni, Camavinga, Bernardo e Thiago, exige uma gestão cuidadosa de seus minutos nas duas funções.

Ao falar do ataque, Mourinho confirmou que Vinicius Junior será titular na partida contra o AEK. “Não se esqueçam de Brahim, Endrick... Temos muitos jogadores de qualidade ali. Ter muitos jogadores nunca é um problema para mim. Diomande pode jogar pelos dois lados, Brahim também, Endrick pela direita, mas também pela esquerda... De todos eles, Vini é o jogador mais adequado para atuar pela ponta esquerda. Sabemos disso”, explicou o treinador durante a entrevista.

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Homenagens a De Miguel e ambições na Champions League

O clima da entrevista coletiva ficou visivelmente mais pesado com a notícia da morte de Jesus de Miguel. Mourinho abriu suas declarações manifestando seu choque com o ocorrido e prestando condolências à família e aos amigos do falecido. Ele destacou como é difícil para todos os envolvidos no futebol profissional quando uma tragédia como essa acontece em campo, ressaltando o impacto psicológico sobre os demais competidores. O treinador pareceu visivelmente abalado com a notícia e descreveu a situação como um “momento muito complicado” para toda a comunidade do futebol, que tenta assimilar a perda de um colega.

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Quando a conversa voltou à Champions League, Mourinho manteve os pés no chão, apesar da possibilidade de conquistar o troféu por um terceiro clube diferente. Depois de já ter alcançado o sucesso europeu com Porto e Inter, ele reconheceu o prestígio de repetir o feito com o Madrid, mas insistiu em se concentrar na tarefa imediata.

“A realidade é que ainda precisamos de pontos para nos classificar. Estamos perto dos playoffs, mas não da classificação direta para as oitavas de final”, alertou. Ele encerrou a entrevista com uma dose característica de ironia, sugerindo que são necessários três anos para que o melhor de seu trabalho em um clube se concretize plenamente.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”