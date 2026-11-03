Compartilhar Siga GOAL no Google

Jose Mourinho desafiou Federico Valverde a aceitar os sacrifícios exigidos de um capitão do Real Madrid, enquanto o gigante espanhol se prepara para um confronto difícil com o AEK Atenas pela Champions League. Ao falar antes da viagem à Grécia, o técnico português também esclareceu seus planos para a escalação do ataque envolvendo Vinicius Junior e fez uma reflexão em tom de pesar sobre a morte trágica do jogador de futebol espanhol Jesus de Miguel.

Publicidade

Mourinho pede sacrifício de Valverde como capitão

Getty Images

Mourinho chegou à entrevista coletiva pré-jogo, em Atenas, com uma mensagem clara sobre a liderança e a versatilidade de Federico Valverde. O treinador do Real Madrid ressaltou que a condição de capitão do clube exige do uruguaio uma postura altruísta diante das necessidades táticas da equipe, especialmente pelas limitações atuais do elenco. Com a perspectiva de desfalques na defesa, Mourinho sugeriu que Valverde precisa estar disposto a deixar sua posição preferida se os interesses coletivos da equipe assim exigirem neste período movimentado de competições europeias.

“Vejo Fede como um jogador extremamente importante para a equipe”, explicou à imprensa o ex-treinador do Chelsea e do Manchester United. “O fato de ser capitão do Real Madrid faz com que ele olhe ao redor de uma maneira diferente. Quando você é o capitão, precisa ser diferente. É uma responsabilidade, e acho que isso fará com que ele jogue onde for necessário para sua equipe e seus companheiros. É isso que um capitão significa para mim, e por isso estou convencido de que não será um problema para Fede jogar onde for preciso. Se for necessário atuar como lateral-esquerdo, ele fará isso pela responsabilidade de ser capitão”, acrescentou.

Opções táticas e titularidade de Vinicius Junior

Apesar dos elogios ao potencial de Valverde como lateral, Mourinho admitiu que a falta de opções no meio-campo significa que o jogador provavelmente atuará bastante em sua posição de origem. Ele observou que, embora a equipe muitas vezes jogue melhor com Valverde levando energia ao lado do campo, a disponibilidade de apenas alguns meio-campistas do elenco principal, entre eles Tchouaméni, Camavinga, Bernardo e Thiago, exige uma gestão cuidadosa de seus minutos nas duas funções.

Ao falar do ataque, Mourinho confirmou que Vinicius Junior será titular na partida contra o AEK. “Não se esqueçam de Brahim, Endrick... Temos muitos jogadores de qualidade ali. Ter muitos jogadores nunca é um problema para mim. Diomande pode jogar pelos dois lados, Brahim também, Endrick pela direita, mas também pela esquerda... De todos eles, Vini é o jogador mais adequado para atuar pela ponta esquerda. Sabemos disso”, explicou o treinador durante a entrevista.

Publicidade Publicidade

Homenagens a De Miguel e ambições na Champions League

O clima da entrevista coletiva ficou visivelmente mais pesado com a notícia da morte de Jesus de Miguel. Mourinho abriu suas declarações manifestando seu choque com o ocorrido e prestando condolências à família e aos amigos do falecido. Ele destacou como é difícil para todos os envolvidos no futebol profissional quando uma tragédia como essa acontece em campo, ressaltando o impacto psicológico sobre os demais competidores. O treinador pareceu visivelmente abalado com a notícia e descreveu a situação como um “momento muito complicado” para toda a comunidade do futebol, que tenta assimilar a perda de um colega.

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Quando a conversa voltou à Champions League, Mourinho manteve os pés no chão, apesar da possibilidade de conquistar o troféu por um terceiro clube diferente. Depois de já ter alcançado o sucesso europeu com Porto e Inter, ele reconheceu o prestígio de repetir o feito com o Madrid, mas insistiu em se concentrar na tarefa imediata.

“A realidade é que ainda precisamos de pontos para nos classificar. Estamos perto dos playoffs, mas não da classificação direta para as oitavas de final”, alertou. Ele encerrou a entrevista com uma dose característica de ironia, sugerindo que são necessários três anos para que o melhor de seu trabalho em um clube se concretize plenamente.