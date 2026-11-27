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Harry Kane ficará meses fora do Bayern de Munique. O clube buscará um substituto na janela de inverno? É hora de analisar alguns nomes!

Um jogador recém-eleito vencedor da Bola de Ouro nunca pode ser substituído sem mais nem menos. Caso contrário, não seria o melhor jogador do mundo. No Bayern de Munique, porém, o problema não é que o substituto de Harry Kane seja muito inferior a ele, como foi Nicolas Jackson na temporada passada, embora tenha marcado 11 gols pelo clube. O problema é que simplesmente não existe um substituto de ofício.

Após o fim do empréstimo de Jackson, no verão, o clube discutiu a contratação de um novo reserva. No fim, a diretoria decidiu não contratar ninguém e apostou na possibilidade de improvisar os versáteis Serge Gnabry e Ismael Saibari se fosse necessário. Agora, porém, Kane ficará fora até março por uma ruptura da sindesmose , e as opções de emergência Gnabry e Saibari também estão indisponíveis.

Gnabry (lesão na coxa) pode voltar no início de janeiro, quando começa o segundo turno, enquanto o retorno de Saibari (ruptura da sindesmose) é esperado para fevereiro. Assim como no caso de Kane, porém, não há como saber quanto tempo levarão para recuperar a plena condição física e voltar ao melhor nível após o retorno. Contra o Colônia e o Lille, o técnico Vincent Kompany fez testes pouco bem-sucedidos no ataque com Lennart Karl, Tom Bischof e Konrad Laimer. Apesar da boa pré-temporada e da impressionante sequência de gols, o promissor Bastian Assomo, de 16 anos, por algum motivo, ainda não recebeu nenhuma oportunidade no time principal.

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Para não colocar seriamente em risco seus objetivos na temporada, o Bayern deveria contratar um substituto para Kane na janela de inverno. Max Eberl, diretor de futebol, e Christoph Freund, diretor esportivo, ainda não querem confirmar que estudam essa possibilidade. Mas provavelmente já estão de olho no mercado. Vamos fazer o mesmo.

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Bayern de Munique: quais jogadores sem clube estão disponíveis?

O caminho mais simples, naturalmente, seria contratar um jogador sem clube. A vantagem: não haveria taxa de transferência, e ele poderia jogar imediatamente ao menos nas competições nacionais, sem precisar esperar a abertura da janela em janeiro. A desvantagem: ele passou as últimas semanas sem treinar com um elenco e talvez não esteja na melhor forma física. Ainda assim, há opções interessantes.

Uma delas é Karim Benzema, eleito o melhor jogador do mundo em 2022. O francês de 38 anos está sem clube desde que deixou o Al-Hilal no verão, mas recebia salários do futebol saudita até recentemente. Mauro Icardi (33 anos, ex-Galatasaray) e Anthony Martial (30 anos, ex-Monterrey) também estão sem clube. Durante sua passagem pelo Manchester United, Martial chegou a ser ligado a uma possível transferência para Munique.

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Além disso, o contrato de um velho conhecido termina no fim de dezembro: Eric Maxim Choupo-Moting. Hoje com 37 anos, ele jogou pelo Bayern de 2020 a 2024. Inicialmente, cumpriu muito bem o papel de reserva de Robert Lewandowski, mas passou a sofrer com lesões após uma renovação de contrato custosa . Nesta temporada, marcou cinco gols em 23 partidas pelo RB New York, na maioria delas com poucos minutos em campo. Segundo a Sky, o nome de Choupo-Moting já foi discutido internamente no Bayern .

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Bayern de Munique: Tresoldi ou Ebnoutalib como contratações para o futuro?

Outra possibilidade seria contratar um atacante com perspectivas de futuro. Alguém que não apenas ajudasse como substituto imediato, mas também pudesse ser preparado para atuar como reserva de Kane no médio prazo e, talvez, sucedê-lo no longo prazo. A solução ideal nesse caso seria Nicolo Tresoldi. O jogador de 22 anos marca gols em série pelo Club Brugge e é considerado a maior promessa para o ataque de dois países: Alemanha e Itália .

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Após a volta de Kane, porém, Tresoldi inevitavelmente passaria muito tempo no banco do Bayern, pelo menos de início. Resta saber se aceitaria isso. Seu contrato com o Club Brugge vai até 2029, e a transferência provavelmente custaria pelo menos 40 milhões de euros. Há um ponto delicado: Tresoldi é representado pela agência 11WINS, que também cuida dos interesses de Jamal Musiala, entre outros jogadores. A relação entre o Bayern e a 11WINS está desgastada por causa das discussões atuais sobre Musiala , embora um comunicado divulgado na quarta-feira tenha mencionado um "diálogo construtivo".

Outro alvo da mesma categoria de Tresoldi é Younes Ebnoutalib, atacante da seleção. Nesta temporada, o jogador de 23 anos já marcou oito gols em 12 partidas oficiais pelo Eintracht Frankfurt, com quem tem contrato até 2031. Ebnoutalib é apontado há algum tempo como possível reforço do Borussia Dortmund, especialmente porque Ole Book, diretor esportivo do clube, o conhece dos tempos em que ambos estavam no SV Elversberg. Segundo a Sport Bild, o Bayern também entrou na disputa . Fala-se em uma taxa de transferência entre 30 e 40 milhões de euros.

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Nick Woltemade, por sua vez, não é uma opção. O Bayern tentou intensamente contratá-lo no verão de 2025. Atualmente, o jogador de 24 anos está emprestado pelo Newcastle United à Juventus, onde melhorou de desempenho recentemente após dificuldades iniciais. Como Woltemade também atuou pelo Newcastle no começo da temporada, não poderia jogar pelo Bayern nesta mesma temporada e, por isso, está fora dos planos para uma transferência na janela de inverno.

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Quais outros atacantes são ligados ao Bayern de Munique?

A situação é diferente para Sasa Kalajdzic (29 anos). O atacante de dois metros de altura já foi cogitado pelo Bayern após sua fase de destaque no Stuttgart, mas se transferiu para o Wolverhampton Wanderers em 2022. Depois de uma série de lesões, Kalajdzic voltou a se destacar no LASK, em sua terra natal, a Áustria. O comentarista da Sky, Dietmar Hamann, especulou recentemente sobre um possível novo interesse do Bayern . "É uma honra para mim, claro", respondeu Kalajdzic. "Mas isso não me interessa."

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Nos últimos dias, vários especialistas e sites de transferências, com maior ou menor credibilidade, associaram muitos outros atacantes ao Bayern.

Um deles é Folarin Balogun (25 anos): ficou famoso na Copa do Mundo por uma suspensão revogada após a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e atualmente é apenas uma opção de banco no Monaco. Gabriel Jesus (29 anos) também não é titular do Barcelona. E que tal o retorno de Joshua Zirkzee (25 anos)? Ele chegou ao time principal no Bayern, mas enfrenta dificuldades no Manchester United desde 2024.

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Todos têm potencial, mas estão longe da melhor forma no momento. O caso de Amine Gouiri (26 anos) é diferente. O jogador da seleção argelina faz uma boa temporada pelo Olympique de Marselha e pode atuar tanto como centroavante quanto pela ponta esquerda.