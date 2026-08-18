O clube saudita Al-Ittihad disputa 8 partidas na fase de liga do torneio da Liga dos Campeões da Ásia de Elite da temporada 2026-2027, conforme o novo formato da competição, sendo 4 confrontos em casa e 4 partidas fora de seus domínios.

A edição 2026-2027 da Liga dos Campeões da Ásia de Elite é a quadragésima quinta edição do mais importante torneio de clubes do continente asiático, organizado pela Confederação Asiática de Futebol, e representa também a terceira edição desde a mudança do nome da competição para «Liga dos Campeões da Ásia de Elite».

A temporada 2026-2027 marca um novo capítulo na história do torneio, depois de a Confederação Asiática de Futebol anunciar, em 24 de abril de 2026, o aumento do número de clubes participantes na fase de liga de 24 para 32 equipes, sendo 16 clubes em cada uma das regiões Oeste e Leste.

Adversários do Al-Ittihad em casa

O «Al-Ameed» disputa 4 partidas em seus domínios contra os seguintes clubes:

Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Al-Gharafa, do Catar.

Bunyodkor, do Uzbequistão.

Adversários do Al-Ittihad fora de casa

E o «Al-Ameed» joga 4 partidas fora de seus domínios contra:

Al-Sadd, do Catar.

Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Neftchi, do Uzbequistão.

Al-Shamal, do Catar.

O Al-Ittihad enfrenta uma trajetória difícil na fase de liga, já que o sorteio o colocou diante de rivais de diferentes escolas de futebol da região Oeste, o que o obriga a conquistar os melhores resultados em suas oito partidas para garantir a classificação às fases eliminatórias e seguir na disputa pelo título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.