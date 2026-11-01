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Romeo Lavia classificou a vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Manchester United como uma grande demonstração das ambições do clube para o restante da Premier League. O meio-campista belga teve papel decisivo em Stamford Bridge, onde o Chelsea deixou para trás a frustração pela recente eliminação em uma competição de copa.

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Reação após a decepção na copa

O Chelsea voltou a vencer em grande estilo no sábado, superando o Manchester United em Stamford Bridge graças a uma atuação disciplinada e intensa. A vitória foi uma resposta necessária para o Chelsea, que vinha de uma semana difícil antes do confronto com o United. À derrota para o Tottenham pela Premier League seguiu-se uma dolorosa eliminação diante do Liverpool na Carabao Cup, nos pênaltis. Voltar a vencer logo na primeira oportunidade restabeleceu a confiança do elenco e levou a equipe de volta às posições que garantem vaga na Champions League.

“Foi um jogo muito importante e uma vitória importante. Acho que o esforço coletivo foi incrível. Todos, dos jogadores que começaram aos que entraram depois, estavam envolvidos, e acho que isso é um bom sinal para o que vem pela frente. Ficou bastante claro que as chances que eles tiveram no primeiro tempo surgiram de erros nossos, às vezes por apressarmos um pouco as jogadas quando tínhamos o controle. Então, a orientação foi apenas corrigir esse pequeno detalhe no segundo tempo e não mudar mais nada”, explicou Lavia no site oficial do clube.

Grande atuação no meio-campo garante pontos importantes

O primeiro gol saiu pouco depois do intervalo, quando Lavia fez um desarme no momento exato para interromper uma investida do United. O meio-campista reagiu imediatamente e passou a bola para Morgan Rogers, que avançou pelo centro da defesa adversária antes de finalizar com precisão para abrir o placar. Mais tarde, Cole Palmer ampliou a vantagem em uma cobrança de pênalti e confirmou uma vitória merecida para os londrinos.

Para Lavia, a partida foi uma conquista pessoal, enquanto ele segue se firmando entre os titulares após um período frustrante afastado dos gramados. “Gosto de dizer que meu trabalho é facilitar o trabalho dos jogadores à minha frente e de todos ao meu redor. Então, fico feliz por ter conseguido fazer isso e ajudar a equipe a conquistar uma boa vitória. Estou muito à vontade. Como sempre disse, houve muito trabalho nas últimas semanas que ninguém vê, com todos no clube, no centro de treinamento. Então, fico muito feliz que tudo esteja dando resultado e espero que continue assim”, afirmou Lavia.

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Solidez defensiva e disciplina tática

Um aspecto importante da vitória foi não sofrer gols, prioridade destacada por Xabi Alonso após falhas defensivas recentes. Ao se organizar melhor no segundo tempo e reduzir os erros não forçados, o Chelsea limitou o United a finalizações de longe e manteve o controle do meio-campo. A parceria de Lavia com seus companheiros no setor deu à equipe a estabilidade necessária para administrar a partida até o fim, demonstrando uma maturidade que por vezes faltou em confrontos de grande importância nesta temporada.

“Acho que fizemos isso e também não sofremos gols, então foi uma vitória muito boa. Estamos muito felizes com a vitória, mas não estamos pensando demais nas coisas. Estamos muito concentrados e sabemos que é um processo. Foi um bom dia, mas uma atuação como essa é uma boa demonstração do que somos capazes de apresentar”, acrescentou o belga.

Em busca de embalo para o inverno

Depois de disputar duas partidas completas, de 90 minutos, em apenas quatro dias, Lavia parece ter deixado para trás as preocupações com sua condição física. O Chelsea venceu três dos últimos quatro jogos na liga, sequência que o mantém firme na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros. Agora, a equipe terá uma semana inteira e sem interrupções para treinar, se reorganizar, ajustar detalhes táticos e ganhar embalo antes do próximo compromisso na primeira divisão. As atenções estão voltadas para a viagem ao norte para enfrentar o Sunderland em 8 de novembro, quando a equipe tentará transformar sete dias de preparação intensa em uma atuação convincente e conquistar os três pontos fora de casa.