Um bom presságio para o Merengue na Alemanha... O Real Madrid recebe boas notícias antes do jogo em Munique

O Real Madrid aguarda ansiosamente um confronto decisivo na noite da próxima quarta-feira, na Allianz Arena, quando enfrentará o Bayern de Munique como visitante na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em um jogo em que o futuro do time europeu estará em jogo após a derrota sofrida em casa na primeira partida.

O clube mais laureado da competição continental entra em campo sob a pressão de precisar realizar uma “remontada” fora de casa para continuar na busca pelo título, com grande foco nos detalhes, principalmente na arbitragem, para evitar quaisquer decisões que possam afetar o rumo do confronto.

Nesse contexto, a UEFA anunciou a nomeação do árbitro esloveno Slavko Vinčić para apitar a partida, em sua quinta aparição com o Real Madrid na Liga dos Campeões.

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Vincic já apitou quatro partidas do time merengue na competição, nas quais o Real Madrid saiu vitorioso em três ocasiões.

O nome do árbitro esloveno tem um significado especial para a torcida do “Merengue”, já que ele esteve presente na final da Liga dos Campeões de 2024, na qual o Real Madrid sagrou-se campeão ao derrotar o Borussia Dortmund.

Recentemente, ele também apitou a partida em que o Paris Saint-Germain venceu o Chelsea no estádio do Chelsea, nas quartas de final da competição.

Espera-se que os olhares se voltem para a Allianz Arena em uma noite que pode definir o rumo da temporada europeia do Real Madrid, em um difícil confronto contra o Bayern de Munique em casa, com a torcida madrilenha esperando que a partida transcorra sem polêmicas arbitrais e seja decidida dentro de campo.

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