Um azar que só os Três Leões conhecem... A Argentina lembra à Inglaterra o pesadelo da Croácia

O sonho da seleção da Inglaterra de chegar à final da Copa do Mundo de 2026 se transformou em um novo pesadelo, após a derrota para a Argentina nas semifinais por 1 a 2, na noite desta quarta-feira, em Atlanta.

A seleção inglesa abriu o placar com um gol de Anthony Gordon, 10 minutos após o início do segundo tempo, mas os Três Leões desperdiçaram a vantagem, depois que a equipe latino-americana virou o jogo com dois gols nos minutos finais.

De acordo com a rede “Opta”, houve apenas dois casos no século XXI em que uma seleção marcou o primeiro gol na semifinal, mas não se classificou para a final da Copa do Mundo.

A rede destacou que a seleção da Inglaterra esteve presente em ambas as ocasiões.

Antes da partida de hoje, a seleção inglesa também não conseguiu manter a vantagem na semifinal da Copa do Mundo de 2018 contra a Croácia.

Naquela ocasião, a Inglaterra abriu o placar com Kieran Trippier, mas sofreu dois gols de Ivan Perišić e Mario Mandžukić, perdendo por 1 a 2 — o mesmo resultado da partida de hoje.