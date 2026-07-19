Um avanço para o Al-Ahly e o Raja... Amplo apoio dentro da CAF para aumentar o número de vagas na Liga dos Campeões

Nos corredores da Confederação Africana de Futebol (CAF), observam-se movimentos acelerados que podem levar a uma das mais significativas alterações no sistema de suas competições continentais nos últimos anos, depois que a proposta de aumentar o número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África está prestes a receber sinal verde, em uma medida que redefinirá o panorama da competição e dará a um número maior de clubes a oportunidade de disputar o torneio mais importante do continente.

Novos dados indicam que a proposta de Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, sobre o aumento do número de clubes participantes da Liga dos Campeões da África, passou a contar com amplo apoio dentro da Confederação Africana de Futebol (CAF), depois que os membros do Comitê Executivo manifestaram aprovação preliminar à ideia, aguardando sua aprovação oficial nas próximas reuniões.

De acordo com o site marroquino “Sport7”, os indícios atuais tornaram-se mais positivos em comparação com os últimos dias, depois que o dossiê passou da fase de análise para a fase de trâmites processuais, o que reforça as chances de a alteração ser implementada a partir da próxima temporada.

O site acrescentou que a Comissão de Competições da CAF decidiu adiar o prazo final para o recebimento das listas dos clubes participantes das competições continentais para o próximo mês, em vez da última semana deste mês, com o objetivo de conceder à Confederação Africana mais tempo para tomar a decisão final e realizar as alterações necessárias no regulamento da competição.

A reportagem indicou que o aumento previsto se limitará apenas à Liga dos Campeões da África e não abrangerá a Copa da Confederação Africana, o que significa que o formato da segunda competição permanecerá inalterado durante a próxima temporada.

Caso a decisão seja oficialmente aprovada, o Marrocos será um dos principais beneficiados, já que o número de seus representantes na Liga dos Campeões da África aumentará para três clubes: Nahda Berkane, Raja e Maghreb Fez, após terem terminado a última temporada entre as posições que garantem a classificação.

Por outro lado, a participação marroquina na Copa da Confederação Africana continuará limitada a apenas dois clubes, o Exército Real e o Wydad, já que a alteração proposta não abrange essa competição.

Já no que diz respeito ao Egito, caso seja aprovado o aumento do número de vagas, os clubes Al-Ahly, Pyramids e Zamalek representarão o futebol egípcio na Liga dos Campeões da África na próxima temporada, em uma medida que poderá conferir à competição mais força e emoção com a presença de um número maior de grandes clubes do continente.