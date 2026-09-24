A Premier League anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a lista dos 8 indicados ao prêmio de melhor jogador do mês, o "EA SPORTS Player of the Month", referente a setembro de 2026, que contou com a presença do argelino Mohamed Bachir Belloumi, ponta do Hull City.

Belloumi disputa o prêmio ao lado de Jayden Bogle (Leeds United), Pascal Groß (Brighton), Alexander Isak e Jeremie Frimpong (Liverpool), Charalampos Kostoulas (Brighton), Kevin Schade (Brentford) e Antoine Semenyo (Manchester City).

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O ponta argelino, de 24 anos, participou de todas as três partidas do Hull City durante o mês de setembro, marcando dois gols e dando uma assistência.

A atuação mais destacada de Belloumi veio diante do Chelsea, no estádio de Stamford Bridge, quando marcou dois gols em apenas 6 minutos, conduzindo o Hull City ao empate (2 a 2) depois de estar em desvantagem no placar.

Belloumi também deu a assistência para o gol de Mohamed Ali Cho no confronto contra o Newcastle United, que terminou com a derrota do Hull City por (2 a 1).

O site oficial da Premier League elogiou a atuação de Belloumi, ressaltando que ele foi "uma ameaça constante com sua velocidade e sua atividade permanente", além de ter contribuído, ao lado de seus papéis ofensivos, para o forte histórico defensivo de sua equipe.

A votação dos torcedores segue até as 12h, no horário da Grã-Bretanha, na segunda-feira, 28 de setembro de 2026, pelo site "EA SPORTS", sendo que os votos dos torcedores serão somados à avaliação de um comitê de especialistas para determinar o vencedor, que será anunciado na próxima semana.

Belloumi, filho da lenda argelina Lakhdar Belloumi, disputa sua primeira temporada na Premier League, após ter contribuído para o acesso do Hull City vindo da Championship pelos playoffs na temporada passada.



