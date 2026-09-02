Dois novos astros entraram na lista de candidatos a preencher as lacunas evidentes no elenco do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para a nova temporada.

O jornalista saudita Majed Houd afirmou que o Al-Ittihad adicionou dois novos jogadores à sua lista de candidatos a contratação: o argelino Anis Hadj Moussa, ponta do Feyenoord, da Holanda, e o holandês Georginio Wijnaldum, ex-meio-campista do Liverpool.

O Al-Ittihad vê no ponta argelino o substituto ideal para o outro ponta, o francês Moussa Diaby, que se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.

O nome de Anis Hadj Moussa foi associado à transferência para diversos clubes durante a atual janela de transferências de verão, em meio a relatos da imprensa que confirmam a recusa do clube holandês à ideia de dispensá-lo.

Por outro lado, Wijnaldum ainda procura um novo clube para se transferir durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter sido dispensado pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, após o fim de seu contrato ao término da última temporada.

O nome do Al-Ittihad foi associado à contratação de diversos jogadores para o meio-campo, o mais recente deles o colombiano Richard Ríos, meio-campista do Benfica, além dos egípcios Emam Ashour e Marwan Attia, e dos marroquinos Azzedine Ounahi e Sofyan Amrabat.

Wijnaldum permanece uma opção ideal, dado o seu conhecimento do futebol saudita, onde passou 3 temporadas entre 2023 e 2026 com o Al-Ettifaq, mas a parte mais marcante de sua carreira foi com o Liverpool, entre 2016 e 2021.

O Al-Ittihad busca contratar um novo meio-campista, apesar de já ter acertado com Rakan Al-Kaabi, do Al-Feiha, e com o senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha.

Isso ocorre depois que o Al-Ittihad dispensou o meio-campista brasileiro Fabinho, após o fim de seu contrato ao término da última temporada, além da longa lesão que sofrem o maliano Mamadou Doumbia e o saudita Hamed Al-Ghamdi.