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imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um argelino e um ex-astro do Liverpool: dois novos candidatos para comandar o meio-campo do Al-Ittihad

Mercado da bola
A. Hadj Moussa
G. Wijnaldum
G. Wijnaldum
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Argélia
Argélia
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Arábia Saudita

"Os Tigres" buscam nova contratação

Dois novos astros entraram na lista de candidatos para ocupar o meio-campo do Al Ittihad na próxima temporada.

O nome do Al Ittihad foi associado à contratação de vários jogadores para o meio-campo, sendo o mais recente o colombiano Richard Ríos, meio-campista do Benfica, além dos egípcios Emam Ashour e Marwan Attia, e dos marroquinos Azzedine Ounahi e Sofyan Amrabat.

O jornalista saudita Majed Hood afirmou que a lista de candidatos passou a incluir novos jogadores: o argelino Anis Hadj Moussa, meio-campista do Feyenoord, da Holanda, e o holandês Georginio Wijnaldum, ex-astro do Liverpool.

O nome de Anis Hadj Moussa foi associado à transferência para vários clubes durante a atual janela de transferências do verão, em meio a reportagens que confirmam a recusa do clube holandês em abrir mão dele.

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Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
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ITT
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Al-Nassr
ALN

Por outro lado, Wijnaldum ainda busca um novo clube para o qual se transferir durante o atual mercado de verão, após ter seus serviços dispensados pelo Al Ettifaq, na sequência do fim de seu contrato ao término da temporada passada.

Wijnaldum continua sendo uma opção ideal, dado o seu conhecimento do Campeonato Saudita, onde passou 3 anos, entre 2023 e 2026, com o Al Ettifaq, mas a parte mais marcante de sua carreira foi com o Liverpool, entre 2016 e 2021.

O Al Ittihad busca a contratação de um novo meio-campista, apesar de já ter acertado com Rakan Kaabi, do Al Fayha, e com o senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha.

Isso ocorre depois que o Al Ittihad abriu mão do meio-campista brasileiro Fabinho, após o fim de seu contrato ao término da temporada passada, além da longa lesão que acometem o maliano Mamadou Doumbia e o saudita Hamed Al Ghamdi.

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