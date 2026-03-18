"Um ano sem jogar futebol porque derrubei um garoto durante o treino": estrela do Eintracht Frankfurt revela detalhes curiosos

Lisanne Gräwe faz parte da nova geração de jogadoras de futebol alemãs que pretendem causar sensação na Copa do Mundo de 2027 vestindo a camisa com a águia.

Desde 2023, a meio-campista de 23 anos está sob contrato com o Eintracht Frankfurt e acredita que ela e suas companheiras de equipe já podem conquistar um título nesta temporada – de preferência, a UEFA Women’s EuroCup já nesta temporada – na próxima semana está marcada a partida de ida da semifinal contra o time sueco BK Häcken: “Eu gostaria – tanto para o Eintracht quanto para mim pessoalmente – que pudéssemos conquistar um título!”, disse Gräwe à apresentadora Rena Schwabl no episódio mais recente do seu programa “lupfen & labern”, da MagentaSport.

No seu formato de entrevista, Schwabl encontra jogadoras de futebol e as acompanha a lugares especiais, longe do campo de futebol.

Estreia na Bundesliga aos 17

Gräwe contou a Schwabl que, quando criança, sonhava em se tornar “princesa ou veterinária” e que tinha um quarto decorado como o da princesa Lillifee em casa. Ela começou a jogar futebol aos cinco ou seis anos, mas, por um motivo curioso, parou por um ano no meio do caminho. “Eu também tive uma pausa de um ano no futebol porque – achei isso tão desagradável – uma vez cometi uma falta em um colega durante o treino. E achei isso muito ruim, como menina, cometer uma falta em um menino. [...] Então, fiz uma pausa de um ano e depois meu irmão me levou de volta para o treino”, conta ela.

Aos 17 anos, ela finalmente estreou na Bundesliga Feminina pelo VfL Wolfsburg — ao lado de sua ídola, Alexandra Popp. No jogo de despedida de Popp da seleção nacional, Gräwe fez então sua estreia pela seleção alemã. “É o sonho de qualquer jogadora!”, diz ela.

Todos os episódios de “lupfen & labern” estão disponíveis no canal do YouTube da MagentaSport. O episódio atual com Lisanne Gräwe pode ser encontrado aqui.



