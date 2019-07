Palmeiras sofre, em 2019, do 'veneno' que atingiu Flamengo no último Brasileirão

A pausa causada pela Copa América, assim como a do Mundial um ano antes, mudou a realidade de bons resultados nas equipes que ocupavam a liderança

O time vive uma fase excelente, acumulando sucessivas vitórias e ocupando o topo da tabela no Brasileirão até que, após uma intertemporada motivada pela pausa no calendário de clubes, volta apresentando forma irregular e tendo resultados ruins que acabam lhe tirando do primeiro posto no certame nacional.

É o cenário do depois da pausa para a , mas também aconteceu com o após o Mundial de 2018.

No ano passado, o ocupava a primeira posição do Campeonato Brasileiro após 12 rodadas quando a disputa parou por causa do torneio de seleções realizado na . Até lá, havia somado 27 pontos, quatro de vantagem em relação ao vice-líder e ao , terceiro colocado.

A queda na Série A começou logo no retorno dos compromissos. O 1 a 0 sofrido contra o , dentro do Maracanã, pesou bastante para que, algumas semanas depois, o São Paulo ultrapassasse o Flamengo na tabela. Nos seis primeiros jogos após a pausa da , os cariocas acumularam duas vitórias [ e Sport], dois empates [ e , este último pela Copa do ] e duas derrotas [a já citada para os paulistas e, na 17ª rodada, para o Grêmio]. O Flamengo terminaria aquele Brasileirão em segundo, mas não chegou a protagonizar uma grande disputa pela taça – que seria conquistada pelo Palmeiras.

Já a queda de rendimento deste Palmeiras de 2019, que na 12ª rodada empatou em casa com o e viu o Santos lhe ultrapassar na liderança, é maior e também mais dramática. Desde o retorno dos clubes brasileiros após a realização da Copa América, o soma apenas uma vitória em seis partidas: bateu o por 1 a 0 em casa, pelas oitavas de final da , mas depois, no duelo de volta, seria eliminado nos pênaltis. Empatou com São Paulo e Vasco no Brasileirão, e contra o , na ida das oitavas da Libertadores da América. A derrota que pesou para cair de posição na Série A foi contra o Ceará, em .

Quando o Brasileirão de 2019 foi interrompido, na nona rodada, havia quem já dissesse que o Alviverde já seria campeão. Mas no futebol não é assim que funciona. Como se fosse uma partida em que um adversário consegue esfriar, através da mudança de ritmo, o bom momento oposto, hoje o Palmeiras vive um drama semelhante ao passado por aquele Flamengo de um ano atrás. Mas com dois agravantes: a eliminação na Copa do Brasil e a obrigação de se manter vivo na Libertadores da América depois de um empate fora de casa.