Um ano depois, Corinthians e São Paulo invertem papéis no combo Libertadores/Paulista

Em 2019, o Tricolor foi eliminado pelo Talleres, na Libertadores, e teve um clássico por jogar alguns dias depois; Em 2020...

O recebe a visita do na noite deste sábado, no estádio do Morumbi, com papéis devidamente invertidos em relação a um ano atrás. Enquanto o Tricolor disputa o Paulista e tenta se acertar para o restante do ano, o chega para o duelo depois de uma queda precoce na Pré-Libertadores da América.

Em 2019, o clube do Morumbi entrou em campo quatro dias antes de enfrentar o rival para encarar o , da . Depois de perder por 2 a 0 no jogo de ida, não conseguiu ameaçar a meta adversária e acabou apenas empatando sem gols em pleno Morumbi, somando uma inédita eliminação na fase preliminar do torneio.

Com o time em baixa e André Jardine já sendo tratado como um erro da diretoria para o começo da temporada, o Tricolor foi à Arena para encarar o Corinthians, também em começo de trabalho, mas tranquilo após ganhar um Derby e se classificar na Copa do . Resultado: 2 a 1 para os donos da casa, com gol de canela de Gustavo para fechar o placar.

Alguns pontos das duas eliminações, aliás, aparecem em comum. Em ambos os casos, as equipes não puderam usar jogadores importantes no jogo de ida por causa de convocações para seleções brasileiras de base.

No ano passado, o volante Luan, que terminou a temporada como titular, só ficou à disposição na volta, após o encerramento do Sul-Americano sub-20. Já em 2020, Pedrinho não pôde jogar a ida porque estava com a sub-23 no Pré-Olímpico.

O camisa 10 corintiano ainda aparece em outra coincidência: levou um cartão vermelho na partida, assim como aconteceu com Éverton, no ano passado, pelo Tricolor. O resultado, como todos já sabem, foi uma eliminação marcante para cada um no torneio.