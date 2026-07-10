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Gabi CaschiliImago/RTV Drenthe
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Um ano após uma briga bizarra, o zagueiro sem clube pode esperar por um contrato na Eredivisie

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O período de teste de Gabi Caschili no Telstar foi prorrogado por mais uma semana, após duas semanas positivas, segundo informou o jornalista Niels Dijkhuizen. O SC Cambuur decidiu, no ano passado, não renovar o contrato do lateral-direito de 22 anos, que estava chegando ao fim, depois que ele desferiu golpes violentos durante a briga ocorrida após a partida entre Surhústerfean e WKE'16, em junho.

Imagens da famosa briga viralizaram no ano passado. Caschili ficou, então, em maus lençóis. O zagueiro, nascido em Emmen, vestia uma camisa do WKE e estava presente na partida como torcedor.

Em imagens da RTV Drenthe, foi possível ver que Caschili segurava um homem, que em seguida levou golpes. O próprio zagueiro também desferiu dois golpes contundentes.

Naquele momento, Caschili tinha um contrato prestes a expirar com o Cambuur. O clube de Leeuwarden ainda pretendia renovar seu contrato antes desse incidente.

O lateral teve que esperar um ano por uma nova chance no futebol profissional. No final de junho, ele apareceu de repente no Telstar.

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No sábado, Caschili terá um importante jogo-amistoso contra o Sparta Rotterdam. É possível que, depois disso, ele seja contratado definitivamente. O Telstar vê no ex-jogador da seleção juvenil um reforço em potencial como meio-campista defensivo.

O ex-jogador promissor Jean-Kévin Augustin, cujo período de testes no Telstar foi amplamente divulgado, já encontrou um novo clube no Yverdon Sport FC, na Suíça.

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