Um amuleto para reconquistar o título da Copa do Mundo? Vinícius repete a façanha de quatro lendas brasileiras

Vinícius Júnior, estrela da seleção brasileira, repetiu uma façanha alcançada por quatro lendas da Seleção na Copa do Mundo, em um momento em que as estatísticas associaram essa conquista à reconquista do título pela equipe, ausente desde 2002.

Vinícius continuou a brilhar na Copa do Mundo de 2026 e marcou dois gols que levaram a Seleção Brasileira a uma vitória importante sobre a Escócia por 3 a 0, em partida disputada na manhã desta quinta-feira, válida pela terceira rodada do Grupo 3.

Graças a essa vitória, a Seleção Brasileira se classificou na liderança do grupo para a segunda fase do torneio, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo 6.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, Vinícius se tornou o quinto jogador da seleção brasileira a marcar gols nas três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo.

O craque do Real Madrid também havia marcado contra o Marrocos e o Haiti na primeira e na segunda rodadas.

Antes de Vinícius, alcançaram essa marca de quatro gols: Jairzinho (em 1970), Romário (em 1994), Ronaldo e Rivaldo (em 2002).

É digno de nota que a seleção brasileira conquistou o título da Copa do Mundo em todas as três edições em que um de seus jogadores conseguiu marcar em todas as partidas da fase de grupos, o que abre as portas para a possibilidade de reconquistar o título ausente há 24 anos.

A seleção brasileira lidera a lista das seleções mais campeãs, com 5 títulos.

Por outro lado, Vinícius tornou-se o segundo maior artilheiro da Copa do Mundo de 2026, com 4 gols, sendo superado apenas por Lionel Messi, astro da Argentina, que marcou 5 gols até o momento.

O craque brasileiro está empatado com a dupla Kylian Mbappé, craque da França, e Erling Haaland, artilheiro da Noruega.