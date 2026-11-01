O Chelsea sondou a situação do francês Jules Koundé, estrela do Barcelona, que começou como titular em apenas 5 partidas nesta temporada.

O jornal Sport informou que Koundé perdeu grande parte do papel de destaque que exercia e agora precisa disputar uma vaga na posição de lateral-direito.

O reaproveitamento de Eric García nessa posição, somado à ascensão de Xavi Espart, além do acompanhamento pelo Barcelona de alguns laterais-direitos com vistas à contratação de um deles, colocaram Koundé em uma situação difícil.

O especialista em mercado Matteo Moretto falou sobre a situação de Koundé, esclarecendo, em declarações à rede DAZN, que o Chelsea é um dos clubes mais interessados em contratar Koundé.

Moretto explicou: "Há um clube da Premier League, em particular, que já começou a estudar os números e a se informar sobre a possibilidade de concretizar o negócio, para saber se a contratação dele é viável do ponto de vista financeiro, e esse clube é o Chelsea".

Esta não seria a primeira vez que o Chelsea tenta obter os serviços do zagueiro francês; o clube demonstrou interesse em contratá-lo em 2022, antes que o Barcelona conseguisse fechar o negócio e superá-lo, contratando o jogador, que chegou do Sevilla por 60 milhões de euros.

O Bayern de Munique também demonstrou interesse na situação do zagueiro francês durante a janela de transferências de verão, e pode voltar a tentar contratá-lo durante a janela de transferências de inverno.

Moretto também apontou que a possível saída de Koundé poderia permitir ao clube catalão obter recursos financeiros que o ajudem a reforçar outras posições em seu elenco.

Ele destacou: "Koundé pode ser um dos jogadores com os quais o Barcelona consegue obter retorno financeiro em sua venda, a fim de contratar talvez um atacante de ofício ou outro lateral-direito".

Se a situação terminar com a saída de Koundé, o Barcelona terá de estudar como compensar sua partida. Entre os nomes que surgiram na lista de interesses do clube catalão está Pedro Porro, jogador do Tottenham.

Portanto, parece que o futuro de Koundé será um dos assuntos que merecem acompanhamento nos próximos meses. O zagueiro francês tem contrato com o Barcelona até 2030, e ainda tem bastante tempo pela frente para recuperar o papel de destaque que perdeu, mas o interesse do Chelsea o traz novamente à vitrine do mercado de transferências, com Pedro Porro como uma opção forte para compensar sua saída.