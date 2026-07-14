Um acordo secreto e 200 milhões... Um desdobramento decisivo na história do Real Madrid e de Oulisse

O francês Michel Oliès, estrela do Bayern de Munique, é o principal alvo do Real Madrid nesta janela de transferências de verão.

A diretoria do Real Madrid está ciente de que concretizar a contratação de Oliseu será extremamente complicado, mas está determinada a tentar, enquanto houver qualquer esperança de contratar o jogador da seleção francesa, cujo contrato com o Bayern se estende até o verão de 2029.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando o jornalista francês Fabrice Hawkins, informou que existe uma possibilidade real de Oulissé se transferir para o Real Madrid neste verão.

Hawkins explicou que o jogador francês se reunirá com os dirigentes do Bayern de Munique após o término de sua participação na Copa do Mundo.

O principal objetivo do clube bávaro é renovar o contrato do jogador, mas se Oulissé comunicar à diretoria do Bayern de Munique seu desejo de sair, o Real Madrid estará pronto para agir a fim de contratá-lo.

Hawkins indicou, citando fontes próximas ao caso, que uma oferta superior a 200 milhões de euros poderia ser suficiente para convencer o Bayern a abrir mão do jogador.

Apesar disso, o clube alemão é claro em sua posição, já que não deseja, de forma alguma, vender o jogador da seleção francesa.

Por sua vez, o Real Madrid está bem ciente disso, e as informações indicam que os dois clubes chegaram a um acordo informal, segundo o qual nenhuma medida relacionada ao jogador será tomada sem notificação prévia à outra parte.