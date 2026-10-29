Para que a transferência seja concretizada em janeiro próximo, todas as partes envolvidas terão de fazer concessões, segundo o tabloide. Ainda assim, um acordo na pausa de inverno é considerado viável. De acordo com a publicação, o Liverpool já iniciou conversas com os representantes do meio-campista senegalês.

O fato de Camara ainda ser alvo de rumores de transferência se deve a acontecimentos bastante dramáticos no verão passado. No último dia da janela de transferências, sua ida para o Chelsea parecia praticamente acertada. Os clubes e os representantes do jogador já tinham um acordo por escrito sobre um valor fixo de transferência de 55 milhões de euros.

Poucas horas antes do fechamento da janela, porém, o Monaco retirou sua aprovação. O motivo apontado para a desistência repentina foi a disputa paralela por Folarin Balogun, cuja possível transferência para o Everton precisou ser renegociada naquele momento.

O episódio causou grande irritação em Londres: segundo relatos da época, o Chelsea teria classificado a condução das negociações pelo Monaco como "profundamente antiprofissional". Desde então, o valor de mercado de Camara continuou a subir e já é estimado em até 70 milhões de euros.

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Empresário de Lamine Camara fez duras críticas após fracasso da transferência para o Chelsea

A transferência frustrada também provocou críticas por parte dos empresários. Diomansy Kamara, que representa Camara, seu companheiro de seleção Ismaila Sarr e o ex-jogador do Bayern de Munique Nicolas Jackson — a saída pretendida de Sarr do Crystal Palace para o Galatasaray ou o Liverpool também fracassou no último momento —, escreveu em seu perfil no Instagram: "Os casos de Ismaila Sarr e Lamine Camara devem fazer todos nós refletir. Precisamos abandonar essa mentalidade em que o jogador africano às vezes dá a impressão de ser apenas uma mercadoria: você o compra, determina seu preço, negocia seu futuro, e, com frequência demais, sua vontade parece ficar em segundo plano."

Kamara pediu uma mudança fundamental na forma de tratar os profissionais africanos: "Respeito pelo trabalho deles. Respeito pela carreira deles. Respeito pelas ambições deles. Respeito pela voz deles. Uma transferência não deveria ser apenas uma questão entre dois clubes e números. Por trás de cada contrato há uma pessoa, uma carreira, sonhos e decisões de vida."

Camara tem contrato com o Monaco até 2029. Ele chegou do Metz em 2024 por 15 milhões de euros e, desde então, disputou 83 partidas oficiais. Nelas, marcou sete gols e deu 12 assistências.