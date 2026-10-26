"Dedico esta vitória aos torcedores do Barça que me tiraram o sono hoje no hotel", disse o português à emissora do clube, Real Madrid TV. Os torcedores do grande rival do Real Madrid haviam se reunido em frente ao hotel onde a delegação do clube madrilenho estava hospedada em Barcelona e, segundo Mourinho, "não pararam de cantar o dia inteiro".

E o técnico de 63 anos acrescentou, sem mudar a expressão: "Não consegui tirar meu cochilo, mas venci o time deles. Um grande abraço para eles."

Com dois gols de Kylian Mbappé (41 e 87 minutos), o Real venceu o 265º clássico por 2 a 1 (1 a 0 no intervalo). Raphinha, artilheiro do Barcelona, marcou o gol do empate temporário em 1 a 1 (61 minutos).

Comemoração do Real após vitória por 2 a 1: Camavinga aparentemente atacado por bandeiras do Barça

Além de Mbappé, Eduardo Camavinga, que nesta temporada vinha entrando principalmente nos minutos finais, teve participação importante na vitória. O francês, que só entrou aos 80 minutos no lugar de Bernardo Silva, deu uma assistência brilhante para o gol da vitória de Mbappé após uma arrancada em profundidade que deixou Pau Cubarsí, do Barça, em situação muito difícil.

Em seguida, o jogador de 23 anos foi celebrado efusivamente pelos companheiros perto da torcida da casa. Como mostra um vídeo, algumas bandeiras do Barcelona chegaram perigosamente perto da cabeça de Camavinga. Ele não foi atingido graças ao companheiro de meio-campo Aurélien Tchouaméni, que protegeu o compatriota com uma das mãos antes de afastar dos torcedores do Barça tanto o autor da assistência quanto todo o grupo que comemorava.

A vitória impôs ao Barça sua primeira derrota na temporada, após nove vitórias nos nove primeiros jogos do campeonato. Com isso, o Real evitou que a distância para a equipe de Hansi Flick aumentasse para nove pontos. Com apenas três pontos a menos que o Barcelona, o maior campeão ocupa a terceira posição em LaLiga. O Atlético de Madrid está em segundo.

LaLiga: os primeiros colocados após a 10ª rodada