Ultras de ataque racista na Bulgária são de time cujo destaque é brasileiro e negro

Torcedores do Levski Sofia, onde atua o ex-corintiano Paulinho, foram os responsáveis pelos insultos aos atletas da Inglaterra

Os gritos racistas e as saudações nazis que marcaram o confronto entre Bulgária e Inglaterra, na última segunda-feira, nas Eliminatórias da de 2020, partiram de um grupo de ultras que torce para o Levski Sofia, que curiosamente tem um negro como um dos principais destaques: o brasileiro Paulinho.

Revelado pelo e com passagens por , Rio Claro e Portuguesa, além de um período de dois anos no Zorya, da , o atacante de 26 defende o tradicional clube da capital búlgara desde 2017. Foi eleito, por exemplo, o melhor jogador do mês de setembro da liga nacional, numa votação aberta para o público.

Com seis gols em 16 jogos, Paulinho é o artilheiro do Levski Sofia na atual temporada. Adaptado ao país e muito querido dentro do clube, adquiriu recentemente a nacionalidade búlgara, o que permite ser convocado a qualquer momento para representar a seleção.

Apesar de ser negro e estrangeiro, o atacante nascido em , segundo relatos de pessoas próximas, nunca sofreu qualquer tipo de perseguição racista no país do leste europeu, muito menos no Estádio Vasil Levski, que, aliás, foi o palco da goleada inglesa por 6 a 0 em cima dos búlgaros.

O Levski Sofia, que hoje ocupa a terceira colocação da liga nacional, atrás de e Loko Plovdiv, conta ainda com outros dois jogadores negros no elenco: o meia ganês Nasiru Mohammed e o atacante holandês Nigel Robertha, ambos contratados no começo desta temporada.

O ataque racista (sons e gestos imitando macacos) direcionado aos atletas negros da seleção inglesa, Tyrone Mings e Marcus Rashford, gerou revolta internacional e, consequentemente, abriu uma grande discussão interna, o que obrigou o governo búlgaro a exigir a demissão de Borislav Mihaylov, que ocupava o cargo de presidente da federação nacional desde 2005.

Ataque racista marcou Búlgaria 0x6 (Foto: Getty)

Até o momento, pelo menos de acordo com informações de agências de notícias locais, seis ultras foram identificados e detidos na última quarta-feira. A polícia búlgara ainda procura outros 15 envolvidos no incidente que, com base nas imagens televisivas, contou com aproximadamente 50 torcedores.

A Uefa, vale lembrar, também instaurou um processo disciplinar contra a Bulgária, que pode vir a ser punida com a desclassificação automática nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.