Ultrapassou os 23 milhões... Petição exige a expulsão da Argentina do Mundial para sempre

Uma petição eletrónica que exigia a exclusão permanente da seleção da Argentina da participação no Campeonato do Mundo gerou uma vasta repercussão, depois de reunir mais de 23 milhões de assinaturas de diversas partes do mundo, tornando-se uma das petições mais difundidas da história.

Segundo o que foi publicado por várias redes, como a RMC e a Eurosport, a petição tinha o nome de "Argentina Out" (Fora a Argentina) e foi assinada por 23 316 108 pessoas de cerca de 170 países, superando por larga margem o objetivo inicial definido pelos seus organizadores, que era de 5 milhões de assinaturas.

A petição, que arrancou durante o Mundial de 2026, acusava a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e os árbitros das partidas de favorecerem a seleção da Argentina e o seu capitão Lionel Messi. No seu texto lia-se: "Por que razão as restantes seleções têm de disputar o torneio se o vencedor já é conhecido de antemão? Excluam a Argentina do Campeonato do Mundo e deem uma oportunidade justa a todos".

No entanto, a seleção argentina não conseguiu conquistar a última edição do Campeonato do Mundo, tendo perdido a final frente à congénere espanhola por 0-1.

O percurso da seleção argentina no torneio ficou marcado por uma ampla polémica arbitral, sobretudo na partida contra o Egito nos oitavos de final.

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Aproximou-se de um recorde mundial

Os relatos indicaram que o número de signatários da petição a aproximou de entrar no Guinness World Records, uma vez que faltava menos de um milhão de assinaturas para igualar o recorde da petição mais assinada da história.

Esse recorde continua registado em nome da campanha "Jubileu 2000", lançada em 1997 para exigir o perdão das dívidas dos países pobres, e que na altura conseguiu reunir mais de 24 milhões de assinaturas, de acordo com o Guinness World Records.

Sem qualquer influência nas decisões da FIFA

Apesar da enorme difusão da petição, esta não teve qualquer influência nas decisões da Federação Internacional de Futebol, que não atendeu às reivindicações nela contidas.

Após a derrota da seleção argentina frente à Espanha na final do Campeonato do Mundo, os organizadores da petição encerraram a sua mensagem com a frase: "A FIFA ignorou-nos, mas a Espanha cumpriu a sua promessa... obrigado, Espanha".

Apesar do alarido que acompanhou a petição, esta permaneceu apenas uma iniciativa eletrónica sem qualquer efeito legal ou desportivo sobre a participação da seleção argentina nos torneios internacionais.