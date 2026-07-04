Ultrapassando seu companheiro de equipe e as lendas da África... Onahi fica em segundo lugar em uma lista histórica

Ezzedine Ounahi assumiu sozinho o segundo lugar na lista dos jogadores africanos com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, após ter sido titular pela seleção do Marrocos contra o Canadá, na noite deste sábado, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, elevando seu total para 12 partidas no torneio.

A partida está sendo disputada no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, onde a seleção do Marrocos busca dar continuidade à sua trajetória na competição e chegar às quartas de final, após eliminar a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final, enquanto o Canadá superou a África do Sul.

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Com essa participação, Ounahi desempatou com outros quatro jogadores, que dividiam o segundo lugar na lista histórica, passando a ocupar sozinho a segunda posição, atrás de seu compatriota Achraf Hakimi, detentor do recorde com 15 partidas.

Ranking dos jogadores africanos com mais participações na história da Copa do Mundo:

Achraf Hakimi: 15 partidas.

Ezzedine Ounahi: 12 partidas.

François Omam-Bik: 11 partidas.

Asamoah Gyan: 11 partidas.

Ismaïla Sarr: 11 partidas.

Yassine Bono: 11 partidas.

O vencedor da partida entre Canadá e Marrocos enfrentará o vencedor do confronto entre França e Paraguai na próxima fase.







