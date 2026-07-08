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Ultrapassando os limites... Senador paraguaio acusa Mbappé publicamente de “homossexualidade”

Paraguai x França
Paraguai
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K. Mbappe
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A guerra continua em Kilián

Um novo membro do Senado paraguaio juntou-se à forte crítica contra Kylian Mbappé, atacante da França, após a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026.

A origem da crise remonta ao momento após o apito final do confronto entre Paraguai e França, quando ocorreu uma discussão entre o goleiro Orlando Gil e Mbappé, o que aumentou a tensão entre a torcida paraguaia e o astro do Real Madrid.

Em seguida, a senadora Celeste Amarela partiu para o ataque contra o astro dos “Les Bleus”, em várias declarações nas quais lançou acusações e até mesmo usou expressões racistas.

Hoje, seu colega no Senado, Juan Carlos “Nano” Glafierna, juntou-se a ela, e suas declarações sobre Mbappé ultrapassaram todos os limites.

De acordo com o jornal “Marca”, o senador Juan Carlos acusou o astro francês de “homossexualidade”.

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Ele disse em seu discurso no Senado: “Cásseres (jogador paraguaio) tinha que marcar um dos melhores jogadores do mundo, que é esse arrogante do Mbappé”.

E continuou: “E, em uma jogada específica durante a partida, esse arrogante disse a Cáceres: ‘Você quer me dar um beijo?’ Cáceres respondeu: ‘Por que não, já que estamos aqui?’”.

Ao acusar Kylian de homossexualidade, ele afirmou: “Mbappé já tem antecedentes com homens”.

O jogador argentino havia dito, em declarações ao canal TyC Sports após a eliminação do Paraguai do torneio, com a derrota por 1 a 0 para a França nas oitavas de final: “Mbappé me disse: ‘O quê? Você quer me beijar?’... Então eu respondi: ‘Tudo bem, já que você está aqui’”.

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