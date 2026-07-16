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Últimas notícias... Oliisi comunica ao Bayern sua posição em relação à proposta do Real Madrid

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M. Olise
Bayern de Munique
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Alemanha
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Será que o Real Madrid vai desistir?

O francês Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, esclareceu sua posição em relação às notícias que o associavam a uma transferência para o Real Madrid durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o que foi confirmado pela rede“Sky Sport Alemanha”, Oulissi comunicou claramente aos dirigentes do Bayern de Munique que deseja continuar sua trajetória no clube, pondo assim fim à polêmica que surgiu nos últimos tempos sobre a possibilidade de sua transferência para o Real Madrid.

Esse desdobramento ocorreu após várias reportagens da mídia terem divulgado que o Real Madrid desejava contratar o jogador da seleção francesa e que o jogador estaria aberto a uma nova experiência no estádio “Santiago Bernabéu”, onde jogaria ao lado de seu compatriota Kylian Mbappé.

A rede de notícias destacou que essas notícias causaram apreensão entre a torcida do Bayern de Munique, antes que os dirigentes do clube recebessem a confirmação do próprio jogador de que deseja permanecer no campeão alemão.

O Real Madrid havia divulgado anteriormente um comunicado oficial negando a existência de quaisquer negociações diretas ou indiretas com Oulissi ou seus representantes, reafirmando seu total respeito pela relação que o une ao Bayern de Munique, após o aumento das especulações sobre a negociação.

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Apesar das contínuas notícias que falavam do interesse do Real Madrid no potencial de Oulissi, a posição final do jogador dá ao Bayern de Munique um forte impulso para manter uma de suas principais estrelas, especialmente após as atuações notáveis que ele apresentou com a camisa do time desde sua chegada, o que o tornou um dos elementos mais importantes do elenco do gigante bávaro.

Com isso, parece que o caso da transferência de Oulissi para o Real Madrid está encerrado, pelo menos durante a atual janela de transferências de verão, depois que o jogador optou por continuar sua carreira no Bayern de Munique, pondo fim às especulações que cercavam seu futuro nos últimos dias.

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