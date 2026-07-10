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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Últimas notícias... Jorge Jesus é o novo técnico da seleção de Portugal

J. Jesus
C. Ronaldo
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
Portugal
Espanha
EUA

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a nomeação de Jorge Jesus como técnico da seleção principal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que renunciou ao cargo após a eliminação da Copa do Mundo de 2026.

Mais detalhes em breve.

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