Últimas notícias... Jorge Jesus é o novo técnico da seleção de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a nomeação de Jorge Jesus como técnico da seleção principal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que renunciou ao cargo após a eliminação da Copa do Mundo de 2026.
Mais detalhes em breve.
A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a nomeação de Jorge Jesus como técnico da seleção principal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que renunciou ao cargo após a eliminação da Copa do Mundo de 2026.
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