Última partida de Maradona teve 'passagem da coroa' a Riquelme no Boca Juniors

Aniversariante neste 30 de outubro, Maradona, sem saber,encerrava sua carreira com um vitória por 2 a 1 no Superclásico, em pleno Monumental

Diego Armando Maradona entrou em campo naquele dia 25 de outubro de 1997 sem saber que aquela seria última partida como jogador profissional. E não foi qualquer partida. Era um Superclásico, e em pleno Monumental de Núñez, tomado por mais de 60 mil torcedores dos Millionarios que vaiam o camisa 10 adversário. Se nem Maradona imaginava que aquela seria sua última partida, imagine as outras pessoas.

Naquela tarde de sábado, as duas equipes brigavam pela ponta do Apertura. O River tinha 22 pontos, um ponto a mais que o Boca, que vinha de sete anos sem derrotas na casa do seu maior rival. Mas Maradona não fez um bom jogo. Ainda no primeiro tempo, viu Sergio Berti abrir o placar para os Millionarios.

Com muitos erros e pouco participativo, Maradona não voltou para o segundo tempo da partida. Héctor Veira, então treinador do Boca, colocou Claudio Caniggia no lugar do camisa 10. Mas há quem diga que na verdade quem o substituiu foi Juan Roman Riquelme, que também entrou no intervalo. Segundo a súmula da partida, Riquelme entrou no lugar de Nélson Vivas.

No segundo tempo o time Xeneize manteve a tradição daqueles tempos: passados apenas dois minutos do reinício da partida o Boca empatou com gol de Julio César Toresani. E aos 22 minutos, Martín Palermo fez seu primeiro gol contra o maior rival, colocando o Boca Juniors em vantagem no Monumental.

Ao final da partida, Maradona voltou ao campo para comemorar a vitória de sua equipe e provocar os torcedores que tanto o vaiaram. Já nos vestiários, ele disse uma de sua frases mais icônicas da época de jogador: "Boca jogou como Boca e o River foi o River. Fizeram um grande primeiro tempo e no segundo, a bomba caiu".

No entanto, toda aquela felicidade vista no Monumental, que o fez dizer até que ele tentaria jogar até os 40 anos, acabou três dias depois. Na terça-feira começou a circular um boato de que ele havia testado positivo em um exame antidoping. Chegou-se até a dizer que o pai de Diego havia falecido de desgoto ao ouvir a notícia - o que era mentira, ele veio a falecer somente em 2015.

Um dia antes de completar 37 anos, no dia 29 de outubro, Maradona anunciou em entrevista a uma rádio: "Com toda a dor do mundo, chegou a hora de anunciar minha aposentadoria. O jogador de futebol está terminado. Prometi ao meu velho que não daria a ele aversões ou motivos que prejudicariam sua saúde. O que foi dito sobre para ele foram mentiras".

Muitas pessoas acharam que essa era mais uma das histórias de Maradona e que em breve ele voltaria. Mas foi verdade. Um dos maiores da história deu seus últimos passos naquela tarde de sábado no Monumental.