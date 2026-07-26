O jovem argentino Franco Mastantuono enfrenta um momento crítico na sua carreira no Real Madrid, menos de um ano após ter chegado às fileiras do clube merengue. Tornou-se um forte candidato a sair por empréstimo, no contexto dos novos planos tácticos do treinador português José Mourinho, apesar da insistência do jogador em permanecer em Santiago Bernabéu.

Segundo revelou o jornal espanhol "As", a situação de Mastantuono, de 18 anos, complicou-se de forma acentuada desde que Mourinho assumiu o comando, já que a sua posição na escala de prioridades recuou para trás das estrelas da equipa Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Arda Güler e Bernardo Silva, além da possibilidade de chegada de Yan Diomande, do Leipzig, o que aperta ainda mais o cerco à sua volta.

Das promessas à frustração

Há apenas um ano, Mastantuono era o alvo das atenções dos gigantes da Europa: resolveu uma disputa acesa entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain a favor do clube espanhol e iniciou o seu percurso de forma promissora na ala direita sob o comando do treinador Xabi Alonso, antes de perder gradualmente o seu lugar no onze titular, acabando por ficar à margem das participações no final da época. Isso levou à sua exclusão da lista da selecção argentina para o Mundial de 2026.

O mercado de empréstimos mexe-se

Com a evidente vontade do Real Madrid em emprestar o jogador, que tem contrato até junho de 2031, aumentou o número de clubes interessados em contar com os seus serviços para lhe dar mais tempo de jogo. Encabeçam a lista os clubes River Plate da Argentina, Inter de Milão e Stade Rennais, além de dois destinos recentes: o Fulham inglês, comandado pelo seu antigo treinador Álvaro Arbeloa, e o clube italiano Fiorentina.

Desempenho dececionante no último teste

Para piorar as coisas, Mastantuono não aproveitou a oportunidade que teve no jogo amigável de preparação frente ao Alcorcón, onde apresentou uma exibição apagada e pareceu pouco à vontade, apesar da vitória da equipa por 1-0, sem mostrar o nível exigido mesmo depois de ter beneficiado de um penálti, o que aprofundou as dúvidas sobre a sua capacidade de competir.

Restam ao jogador argentino dois jogos amigáveis, o primeiro na próxima terça-feira contra o Leganés e o segundo no próximo sábado diante da Fiorentina, para provar o seu valor na ausência dos seus concorrentes. No entanto, o seu futuro parece praticamente decidido, e é pouco provável que estas últimas oportunidades alterem os planos da direção do Real Madrid quanto ao seu empréstimo.