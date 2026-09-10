O Al Hilal está a poucos passos de protagonizar a primeira demissão de um treinador na atual temporada da Liga Roshan Saudita.

O Al Hilal visita o Al Taawoun neste sábado, no estádio da equipe da casa, em Buraydah, na sétima rodada da Liga Roshan Saudita.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a diretoria do Al Taawoun pensa em demitir o sérvio Zarko Lazetic, diretor técnico da equipe, logo após a partida contra o Al Hilal.

O Al Taawoun vem sofrendo bastante sob o comando de Lazetic, que assumiu o time no início da atual temporada, e ainda não conquistou nenhuma vitória em seus 6 primeiros jogos, contentando-se com 3 empates e 3 derrotas, o que o coloca na décima quarta posição da tabela de classificação, com 3 pontos.

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O jornal esclareceu que a diretoria do Al Taawoun realizará uma reunião especial em Buraydah, após o fim da partida contra o Al Hilal, para a avaliação final antes de tomar a decisão oficial sobre o treinador sérvio.

Conseguir um resultado positivo diante do Al Hilal é considerado a última esperança de Lazetic para permanecer à frente do comando técnico do "Sukkari de Al Qassim" no próximo período.

O treinador sérvio espera repetir o que fez seu colega francês Christophe Galtier, quando comandou o Neom para uma surpreendente vitória sobre o "Líder" por 2 a 0, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, pela sexta rodada da Liga Roshan.

Vale lembrar que o Al Hilal lidera a tabela de classificação da liga saudita com 15 pontos, à frente do Al Nassr e do Al Qadsiah, segundo e terceiro colocados, respectivamente, no saldo de gols.