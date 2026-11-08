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Segundo Uli Hoeneß, Vincent Kompany voltará em breve ao banco de reservas do FC Bayern de Munique.

Como revelou o homem forte do FCB no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR , o belga deve "voltar em duas ou três semanas". Hoeneß esclareceu: "Ou seja, depois da pausa para os jogos das seleções, ele estará novamente no banco."

Kompany desmaiou no fim de outubro no centro de treinamento do maior campeão alemão, na Säbener Straße, e foi levado ao hospital. Mais tarde, foi diagnosticada uma irritação das meninges (meningismo) como causa do episódio. O técnico de 40 anos agora se recupera em casa. Desde então, é substituído pelo auxiliar Aaron Danks.

Se a previsão de Hoeneß se confirmar, Kompany poderá voltar à beira do campo no jogo da Bundesliga contra o 1. FC Köln, em 20 de novembro. Cinco dias depois, o adversário será o OSC Lille na Champions League (25 de novembro). No sábado seguinte, haverá uma partida fora de casa contra o HSV.

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Kompany se sobrecarregou, segundo Hoeneß: "Trabalha 12 horas por dia"

Hoeneß avaliou que Kompany talvez tenha se sobrecarregado. "Ele trabalha 12 horas por dia, seis dias por semana. Era simplesmente demais", disse o presidente honorário. Os números coincidem mais ou menos com as declarações do pai, Pierre, que contou à revista Spiegel , em uma extensa reportagem sobre o filho, que Kompany passa até 14 horas no centro de treinamento do Bayern. Ao jornal Bild, Pierre Kompany chegou a dizer que o filho trabalha até 18 horas e vê pouco seus três filhos durante a semana.

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Em determinado momento, o FC Bayern chegou a proibir estritamente Kompany de falar de futebol, segundo o jornal Bild. De acordo com a publicação, todos os visitantes receberam a orientação de não conversar sobre futebol com o técnico do FCB, para que ele pudesse se concentrar exclusivamente na recuperação.

Nos dias anteriores ao desmaio, o técnico do FCB havia contraído uma infecção viral. Mesmo visivelmente debilitado, ainda comandou sua equipe contra o RB Leipzig (6 a 1) e o FC Arsenal (2 a 2). "Não é nada fácil fazer Vincent descansar", admitiu Danks na entrevista coletiva antes do jogo contra o Arsenal, quando substituiu Kompany pela primeira vez nesta temporada.

Getty Images

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Como o FC Bayern se saiu sem Vincent Kompany?

Antes do jogo contra o Mainz, Danks, que também substitui Kompany nas entrevistas coletivas e à TV, ainda não quis fazer uma previsão sobre o retorno do chefe. "Não estabelecemos uma data, mas a pausa para os jogos das seleções oferece uma boa oportunidade para refletir um pouco sobre tudo isso e avaliar quando ele poderá voltar", disse.

Na ausência de Kompany, o Bayern conquistou quatro vitórias, contra o SC Freiburg (3 a 1), o 1. FC Magdeburg (Copa da Alemanha, 6 a 1), o Atlético de Madrid (Champions League) e o Mainz 05 (2 a 1), além de empatar por 2 a 2 com o BVB no confronto entre equipes do topo da tabela.