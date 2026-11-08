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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Tim Ursinus
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Uli Hoeneß revela plano para um retorno com Vincent Kompany e método de trabalho preocupante do técnico do Bayern de Munique

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Segundo Uli Hoeneß, Vincent Kompany voltará em breve ao banco de reservas do FC Bayern de Munique.

Como revelou o homem forte do FCB no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR , o belga deve "voltar em duas ou três semanas". Hoeneß esclareceu: "Ou seja, depois da pausa para os jogos das seleções, ele estará novamente no banco."

Kompany desmaiou no fim de outubro no centro de treinamento do maior campeão alemão, na Säbener Straße, e foi levado ao hospital. Mais tarde, foi diagnosticada uma irritação das meninges (meningismo) como causa do episódio. O técnico de 40 anos agora se recupera em casa. Desde então, é substituído pelo auxiliar Aaron Danks.

Se a previsão de Hoeneß se confirmar, Kompany poderá voltar à beira do campo no jogo da Bundesliga contra o 1. FC Köln, em 20 de novembro. Cinco dias depois, o adversário será o OSC Lille na Champions League (25 de novembro). No sábado seguinte, haverá uma partida fora de casa contra o HSV.

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Kompany se sobrecarregou, segundo Hoeneß: "Trabalha 12 horas por dia"

Hoeneß avaliou que Kompany talvez tenha se sobrecarregado. "Ele trabalha 12 horas por dia, seis dias por semana. Era simplesmente demais", disse o presidente honorário. Os números coincidem mais ou menos com as declarações do pai, Pierre, que contou à revista Spiegel , em uma extensa reportagem sobre o filho, que Kompany passa até 14 horas no centro de treinamento do Bayern. Ao jornal Bild, Pierre Kompany chegou a dizer que o filho trabalha até 18 horas e vê pouco seus três filhos durante a semana.

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Em determinado momento, o FC Bayern chegou a proibir estritamente Kompany de falar de futebol, segundo o jornal Bild. De acordo com a publicação, todos os visitantes receberam a orientação de não conversar sobre futebol com o técnico do FCB, para que ele pudesse se concentrar exclusivamente na recuperação.

Nos dias anteriores ao desmaio, o técnico do FCB havia contraído uma infecção viral. Mesmo visivelmente debilitado, ainda comandou sua equipe contra o RB Leipzig (6 a 1) e o FC Arsenal (2 a 2). "Não é nada fácil fazer Vincent descansar", admitiu Danks na entrevista coletiva antes do jogo contra o Arsenal, quando substituiu Kompany pela primeira vez nesta temporada.

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Como o FC Bayern se saiu sem Vincent Kompany?

Antes do jogo contra o Mainz, Danks, que também substitui Kompany nas entrevistas coletivas e à TV, ainda não quis fazer uma previsão sobre o retorno do chefe. "Não estabelecemos uma data, mas a pausa para os jogos das seleções oferece uma boa oportunidade para refletir um pouco sobre tudo isso e avaliar quando ele poderá voltar", disse.

Na ausência de Kompany, o Bayern conquistou quatro vitórias, contra o SC Freiburg (3 a 1), o 1. FC Magdeburg (Copa da Alemanha, 6 a 1), o Atlético de Madrid (Champions League) e o Mainz 05 (2 a 1), além de empatar por 2 a 2 com o BVB no confronto entre equipes do topo da tabela.

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

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Cobertura em campo de clubes da Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB e Eintracht Frankfurt)

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Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

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